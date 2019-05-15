Депутата Київської облради підозрюють у захопленні агрокомплексу

Фото: Віталій Карлюк (facebook.com)

Агрокомплекс належав загиблому в АТО добровольцю

Депутату Київської обласної ради Віталію Карлюку оголошено підозру у справі рейдерського заволодіння агрокомплексу "Русава-К", який належав загиблому в АТО добровольцю. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook генерального прокурора України Юрія Луценка.

Як повідомив генпрокурор, агрокомплекс належав українському бійцю Марку Паславському.

"У резонансній справі рейдерського заволодіння агрокомплексу "Русава-К", який належав загиблому в АТО добровольцю, українцю американського походження Марку Паславському, оголошено підозру депутату Київської облради В. Карлюку", - написав Луценко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про спробу захвату завода у Вінниці. У поліції повідомили, що у Вінниці при спробі рейдерського захоплення підприємства затримали 50 людей. Прес-служба поліції зазначила, що кілька сотень молодиків увірвались на територію підприємства, витіснили охорону. У відповідь на вимогу поліцейських припинити силові дії почали кидати каміння, застосували димові шашки.

Згодом у прокуратурі повідомили, що учасникам рейдерського захоплення на території підприємства "Вінницький консервний завод" складено та підписано повідомлення про підозру.