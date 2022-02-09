Депутат у парламенті Словаччини облив водою прапор України. У посольстві відреагували

"Сьогодні в Києві Іван Корчок (глава МЗС Словаччини - ред.) підтвердив тверду незмінну позицію Словаччини в підтримці України! Маємо підтримку й в Національній раді Словаччини! Негідне поводження з прапором України з боку депутатів Марека Котлеби, Андрея Медвецьки не може її похитнути! Засуджуємо й вимагаємо вибачень!" - йдеться у повідомленні.

Передісторія

Інцидент стався вчора, 8 лютого під час засідання парламенту Словаччини 8 лютого було присвячене оборонній угоді зі США.

Так, депутати від проросійських політсил SMER та "Народної партії Наша Словаччина" зривали засідання, блокували виступи представників влади та депутатів-опонентів.

Зокрема, Петер Крупа та Медвецький заблокували трибуну та розтягнули перед мікрофоном прапор Словаччини. Представники партії "Свобода та Солідарність" (SaS) Яна Циганікова та Мирослав Жіак розтягнули прапор України. Після цього Медвецький почав обливати водою український прапор та парламентаріїв. Спікер оголосив перерву у засіданні.