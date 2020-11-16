Депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович захворів на коронавірус

Фото: Вадим Рабінович (facebook.com/vadim.rabinovich.39)

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович захворів на коронавірус. Про його самопочуття поки нічого невідомо.

Про захворювання сам Рабінович написав у Facebook.

"На жаль, зловив коронавірус! Будемо лікуватися", - написав нардеп.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський перебуває у столичній лікарні "Феофанія". Прес-секретар президента розповіла, що у Зеленського легкі симптоми захворювання.

Пізніше в Офісі президента пояснили, чому Зеленського вирішили госпіталізувати.

РБК-Україна писало, що в Україні продовжує скорочуватися завантаженість лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Станом на 15 листопада в країні зайняті 52,6% таких ліжок, що на 2% менше, ніж днем раніше.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 10 681 новий випадок коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Запорізькій, Харківській, Одеській та Київській областях.