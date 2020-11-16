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Депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович заболел коронавирусом

Украина, Понедельник 16 ноября 2020 00:05
Депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович заболел коронавирусом
Фото: Вадим Рабинович (facebook.com/vadim.rabinovich.39)
Автор: РБК-Украина

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заболел коронавирусом. О его самочувствии пока ничего неизвестно.

О заболевании сам Рабинович написал в Facebook.

"К сожалению, поймал коронавирус! Будем лечиться", - написал нардеп.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский находится в столичной больнице "Феофания". Пресс-секретарь президента рассказала, что у Зеленского легкие симптомы заболевания.

Позже в Офисе президента пояснили, почему Зеленского решили госпитализировать.

РБК-Украина писало, что в Украине продолжается сокращаться загруженность больничных коек для пациентов с коронавирусом. По состоянию на 15 ноября в стране заняты 52,6% таких коек, что на 2% менее, чем днем ранее.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 10 681 новый случай коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Запорожской, Харьковской, Одесской и Киевской областях.

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