ua en ru
Сб, 14 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Депутат Киевсовета Витренко попался на манипуляциях. У Кличко дали ответ

Киев, Суббота 14 июня 2025 13:35
UA EN RU
Депутат Киевсовета Витренко попался на манипуляциях. У Кличко дали ответ Фото: депутат Киевсовета от УДАРа Владимир Бондаренко (facebook.com/Volodymyr.Jr.Bondarenko)
Автор: Юлия Бойко

Депутат Киевсовета от УДАРа Владимир Бондаренко ответил на слова столичного депутата от "Слуги народа" Андрея Витренко о том, как должен действовать мэр Виталий Кличко согласно регламенту. Он назвал подобные заявления Витренко манипуляцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пост Бондаренко у Facebook.

"Ну вот опять… Андрей Витренко, ну попросите уже своих помощников прочитать тот регламент. И Вам в том числе. Он же небольшой по объему. Где-то между Букварем и зеленой книжкой. Потому что снова манипуляция и введение людей в заблуждение", - заявил Бондаренко.

Он подчеркнул, что на самом деле регламент предусматривает иной порядок организационно-правовых действий, нежели тот, о котором написал Витренко.

"С соблюдением всех норм, регламента, законности, на самом деле так: если решение Киевсовета в течение 5 календарных дней с момента его принятия не остановлено Киевским городским головой (т.е. нет "вето"), то это решение в течение 20 календарных дней (с момента его принятия Киевсоветом) подписывается Киевским городским головой и обнародуется не позднее 30 календарных дней (с момента его принятия) на официальном вебсайте Киевсовета (часть вторая статьи 44 Регламента Киевсовета)", - сообщил Бондаренко.

В Киевсовете также подчеркнули, что в своей деятельности соблюдают все требования законодательства, регламентные нормы и принципы открытости. Внедрение принятых решений проходит в четко определенном правовом поле.

Заявление Витренко

Ранее руководитель фракции "Слуга народа" в Киевсовете Андрей Витренко заявил, что мэр Киева якобы должен в течение 5 дней подписать решение о выражении недоверия первому заместителю КГГА, а в течение 20 дней - обнародовать его и направить в Кабмин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Киевсовет Виталий Кличко
Новости
Экономика, оружие и Трамп. Как конфликт Израиля и Ирана может ударить по Украине
Экономика, оружие и Трамп. Как конфликт Израиля и Ирана может ударить по Украине
Аналитика
Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова