Депортированным в РФ гражданам упростили процедуру возвращения в Украину

Граждане, которых депортировали в Россию, смогут легче вернуться в Украину. Правительство запускает специальный документ-удостоверение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Правительство запускает документ-удостоверение личности на возвращение в Украину. Этот документ смогут получить члены семей депортированных людей в Государственной миграционной службе", - говорится в сообщении.

Шмыгаль добавил, что получение документа будет возможно и на основе обращения в Минреинтеграции. Именно оформление удостоверения будет бесплатным и будет осуществляться через пять рабочих дней.

"Будем делать все, чтобы помочь каждому украинцу вернуться домой", - заявил премьер-министр.