Депортированным в РФ гражданам упростили процедуру возвращения в Украину

Граждане, которых депортировали в Россию, смогут легче вернуться в Украину. Правительство запускает специальный документ-удостоверение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.
"Правительство запускает документ-удостоверение личности на возвращение в Украину. Этот документ смогут получить члены семей депортированных людей в Государственной миграционной службе", - говорится в сообщении.
Шмыгаль добавил, что получение документа будет возможно и на основе обращения в Минреинтеграции. Именно оформление удостоверения будет бесплатным и будет осуществляться через пять рабочих дней.
"Будем делать все, чтобы помочь каждому украинцу вернуться домой", - заявил премьер-министр.
Напомним, что Украина требует от России вернуть всех похищенных детей.
Также стало известно, что с начала войны в Украину вернули 96 незаконно депортированных детей.
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