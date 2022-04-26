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В деокупованій Сумській області працюють вже 70% приміських автобусних маршрутів

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Вівторок 26 квітня 2022 10:09
В деокупованій Сумській області працюють вже 70% приміських автобусних маршрутів Фото: в деокупованій Сумській області працюють вже 70% приміських автобусних маршрутів (facebook.com/93OMBr)
Автор: Артем Горовенко

У районах Сумської області, що були звільнені від російських військ, приміське автобусне сполучення відновлено вже на 70%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, який підбив поточні підсумки відновлення інфраструктури області.

"В усі громади почали завозити пальне, його вартість – у межах встановлених норм", - повідомив він.

Також, як словами заступника керівника ОП, між Києвом і Сумами запрацювало залізничне сполучення. Поїзд курсуватиме щоденно в обох напрямках. Він буде проходити, у тому числі через Конотоп і Ніжин.

"У селі Климентове, розташованому на березі Ворскли, що до війни було улюбленим місцем відпочинку мешканців Сумської області, обстежують пошкоджені та зруйновані житлові будинки", - додав Тимошенко.

Нагадаємо, раніше він повідомив, що у звільнених від російських окупантів районах Київщини функціонують вже 11 тимчасових переправ, що було зведено замість зруйнованих та пошкоджених мостів.

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