Що буде з росіянами після звільнення Криму: у Зеленського дали відповідь

Населення, яке незаконно переселилося в Крим під час російської окупації, після звільнення півострова повинне буде покинути його територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Укрінформу постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим Таміли Ташевої.

"Усе просто, і це не суперечить міжнародному праву. Те населення, яке приїхало незаконно на територію півострова, має покинути Автономну Республіку Крим", - сказала вона.

При цьому Ташева зауважила, що не йдеться про насильне виселення: "це має бути добровільний виїзд із території, на яку вони незаконно прибули".

Потім, за її словами, вони можуть подати офіційну заявку до українських органів, звернутися по дозвіл на проживання й викласти підстави - "чому ми маємо надати їм таку можливість".

Ташева підкреслила, що "певні заходи" мають стосуватися не лише російського населення, а й українського, яке проживало в Криму протягом восьми років.

"Я маю на увазі не видворення, а певні люстраційні заходи. Це все співвідноситься з перехідним правосуддям, як визначено в документах ООН, і ці питання Україна вже опрацьовує", - пояснила вона.