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Денісову можуть звільнити з посади омбудсмена: хто її може замінити

Фото: омбудсмен Людмила Денісова (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

У Верховній раді України збирають підписи за звільнення омбудсмена Людмили Денисової. Не виключено, що це питання можуть винести на голосування вже у вівторок, 31 травня.

Про це РБК-Україна повідомили співрозмовники в парламенті.

За інформацією РБК-Україна, на місце Денісової пропонують чотири кандидатури. Це троє нардепів від "Слуги народу" - Микола Тищенко, Мар'яна Безугла і Олександр Качура. Четвертий кандидат - уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Олена Вербицька.

Поінформоване джерело у владі припустило, що реальний вибір, ймовірно, буде серед двох кандидатів - Вербицької та Качури.

Водночас, за словами співрозмовника, станом на 30 травня комітет ще не розглядав питання відставки Денісової. Цю інформацію РБК-Україна підтвердив голова профільного комітету з прав людини Дмитро Лубінець.

"На даний момент питання про розгляд звільнення або будь-яке інше питання, пов'язане з діяльністю уповноваженого Верховної ради з прав людини, до комітету не надходило", - сказав виданню Лубінець увечері 30 травня.

Нагадавши, Людмила Денісова була призначена уповноваженим Верховної Рради з прав людини 15 березня 2018 року. На цій посаді тодішній нардеп від "Народного фронту" змінила Валерію Лутковську.

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ДенисоваВерховна рада