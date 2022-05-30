Денісову можуть звільнити з посади омбудсмена: хто її може замінити

За інформацією РБК-Україна, на місце Денісової пропонують чотири кандидатури. Це троє нардепів від "Слуги народу" - Микола Тищенко, Мар'яна Безугла і Олександр Качура. Четвертий кандидат - уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників України Олена Вербицька.

Поінформоване джерело у владі припустило, що реальний вибір, ймовірно, буде серед двох кандидатів - Вербицької та Качури.

Водночас, за словами співрозмовника, станом на 30 травня комітет ще не розглядав питання відставки Денісової. Цю інформацію РБК-Україна підтвердив голова профільного комітету з прав людини Дмитро Лубінець.

"На даний момент питання про розгляд звільнення або будь-яке інше питання, пов'язане з діяльністю уповноваженого Верховної ради з прав людини, до комітету не надходило", - сказав виданню Лубінець увечері 30 травня.