Денісова провела зустріч з Москальковою в парламенті Греції

Денісова і Москалькова провели бесіду в коридорі будівлі Парламенту Греції через відмову омбудсмена РФ провести офіційну зустріч

Украинский омбудсмен Людмила Денисова со своей российской коллегой Татьяной Москальковой обсудили вопросы медицинской помощи раненым военнопленным украинским морякам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Денисовой, опубликованное в Facebook.

"Пообщалась с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Мы договаривались о встрече в Греции, но российской стороной так и не было согласовано время. Поэтому я вынуждена была остановить российского омбудсмена прямо в коридоре здания парламента Греческой Республики", - сообщила Денисова.

В ходе беседы стоны обсудили вопросы медицинской помощи раненым военнопленным морякам и предназначенного им РФ обследования. Денисова отметила, что Василий Сорока, Андрей Эйдер и Андрей Артеменко требуют немедленной госпитализации и квалифицированной помощи врачей, а не поверхностных осмотров.

Также украинский омбудсмен сделала акцент на ухудшении состояния здоровья Павла Гриба и Эдема Бекирова. В частности, по ее словам, их до сих пор не обеспечили полноценным лечением, несмотря на наличие медицинских заключений

В очередной раз Денисова уточнила позицию Москальковой относительно обмена заключенными. Москалькова заявила, что у нее нет для этого мандата. Денисова напомнила, что представитель РФ в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов на последнем заседании ТКГ указал, что именно Москалькова должна заниматься этим вопросом. Таким образом, блокирования процесса обмена и непредоставление ответа по этому вопросу Украине свидетельствует, что российской стороне не интересна судьба своих граждан. Также это говорит о том, что РФ не желает соблюдать нормы международного гуманитарного права по обеспечению прав и свобод человека и гражданина.

Напомним, сегодня стало известно, что Москалькова отменила запланированную на 21 февраля встречу с украинским омбудсменом. В РФ заявили, что причина в том, что Денисова сделала "резкое заявление" в сторону Москальковой.

Денисова ехала на встречу с Москальвой для того, чтобы обсудить предоставление медпомощи украинским политзаключенным и военнопленным морякам. Москалькова сообщала Людмиле Денисовой, что трех раненых украинских военнопленных моряков будет направлено на обследование в больницу.