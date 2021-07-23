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Денісова: зниклими безвісти в ОРДЛО вважаються майже 260 осіб

Автор: РБК-Україна

На сьогодні зниклими безвісти на окупованому Донбасі вважаються 258 осіб. У тому числі 67 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Людмили Денісової.

Повідомляється, що вона провела зустріч з директором Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер.

"Наголосила, що в результаті збройної агресії РФ на тимчасово окупованих територіях окремих районів Донецької та Луганської областей 258 осіб (в тому числі 67 військовослужбовців, резервістів) вважаються зниклими безвісти при особливих обставинах", - зазначила Денісова.

Вона додала, що роботи щодо їх пошуку повинні проводитися в рамках Тристоронньої контактної групи, але процес заблоковано російською стороною.

Крім того, омбудсмен звернула увагу на проблеми пошуку зниклих безвісти в Криму і Севастополі. З 2014-го року управління Верховного комісара ООН з прав людини в Україні задокументовало 43 випадки, Україна має в своєму розпорядженні дані про 11.

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ДенисоваОРДЛО