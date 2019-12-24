ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Денисова закликає продовжити тиск на РФ через засуджених щодо справи "Хізб ут-Тахрір"

Новини » Політика     24.12.2019 - 15:57
Денисова закликає продовжити тиск на РФ через засуджених щодо справи "Хізб ут-Тахрір"
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова сподівається на скасування незаконних рішень і повернення додому утримуваних громадян України

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова закликає продовжити тиск на Російську Федерацію (РФ) через засуджених щодо "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денисової в Facebook.

За її словами, Верховний суд Росії незаконно залишив за ґратами громадян України, кримських татар, Абдуллаєва Теймура, Абдуллаєва Узеіра, Ісмаїлова Рустема і Джемаденова Емиля і Салединова Айдер.

"Тому закликаю міжнародну спільноту продовжувати тиск на Росію, щоб домогтися скасування незаконних рішень судів та повернути додому утримуваних громадян України, які досі незаконно тримають на території тимчасово окупованого Криму і в Росії", - написала вона у Фейсбуці.

Нагадаємо, Верховний суд РФ в апеляції знизив вирок Північно-Кавказького окружного військового суду всім фігурантам справи "Першої Сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір". Як повідомляється, п'яти фігурантам справи скоротили термін ув'язнення на півроку.

Як повідомляло РБК-Україна, "Верховний суд" анексованого Криму відхилив апеляції адвокатів двох фігурантів другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Рези Изетова і Аліма Карімова. Вони будуть перебувати в СІЗО до 15 лютого 2020 року.

Суд змінив запобіжний захід фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" Кабмін спрощує перетин адмінкордону з Кримом
Новини України КримДенисоваполитзаключенныеХізб ут-Тахрір
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся