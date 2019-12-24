Денисова закликає продовжити тиск на РФ через засуджених щодо справи "Хізб ут-Тахрір"

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Денисова сподівається на скасування незаконних рішень і повернення додому утримуваних громадян України

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денисова закликає продовжити тиск на Російську Федерацію (РФ) через засуджених щодо "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денисової в Facebook.

За її словами, Верховний суд Росії незаконно залишив за ґратами громадян України, кримських татар, Абдуллаєва Теймура, Абдуллаєва Узеіра, Ісмаїлова Рустема і Джемаденова Емиля і Салединова Айдер.

"Тому закликаю міжнародну спільноту продовжувати тиск на Росію, щоб домогтися скасування незаконних рішень судів та повернути додому утримуваних громадян України, які досі незаконно тримають на території тимчасово окупованого Криму і в Росії", - написала вона у Фейсбуці.

Нагадаємо, Верховний суд РФ в апеляції знизив вирок Північно-Кавказького окружного військового суду всім фігурантам справи "Першої Сімферопольської групи Хізб ут-Тахрір". Як повідомляється, п'яти фігурантам справи скоротили термін ув'язнення на півроку.

Як повідомляло РБК-Україна, "Верховний суд" анексованого Криму відхилив апеляції адвокатів двох фігурантів другого сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Рези Изетова і Аліма Карімова. Вони будуть перебувати в СІЗО до 15 лютого 2020 року.