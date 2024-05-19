Денис Беринчик стал чемпионом мира по версии WBO в легком весе

Бой боксеров состоялся в Сан-Диего (США). Поединок длился все 12 раундов, а победу Беринчик одержал по решению судей.

Отметим, что Беринчик впервые дебютировал на ринге профессионального бокса. Это его первый пояс чемпиона мира.

Что известно о боксерах

Денис Беринчик – украинский профессиональный боксер, выступает в первом полусреднем весе и легком весе. Серебряный призер Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира, бронзовый призер пожилой Универсиады, двукратный чемпион Украины. Заслуженный мастер спорта Украины по боксу.

Эмануэль Наваррете - мексиканский боксер-профессионал, выступающий во второй полулегкой весовой категории. Чемпион мира по версии WBO во втором легчайшем весе (2018-2020), по версии WBO в полулёгком весе (2020-2023), по версии WBO во втором полулегком весе (2023).

Победа Усика

В ночь на 19 мая украинец Александр Усик по решению судей одолел британского боксера Тайсона Фьюри и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. После боя Усик вынужден был отправиться в больницу из-за подозрения на перелом челюсти. Кратко о важнейших победах Усика за время выступлений на профессиональном уровне - читайте в подборке РБК-Украина.

Напомним, что 12 мая украинский боксер Василий Ломаченко победил австралийского боксера Джорджа Камбососа. Таким образом, Ломаченко вернул себе звание чемпиона мира в легком весе по версии IBF.