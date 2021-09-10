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Кошти на субсидії закінчуються. Уряд просить у парламенту ще 12 млрд гривень

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів буде просити Верховну раду внести зміни до державного бюджету на 2021 рік. На житлові субсидії потрібно ще 12 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у парламенті, який транслювався на Youtube.

Як зазначив Шмигаль, на субсидії використано понад 33 млрд гривень з 35,2 млрд гривень.

"До кінця року, за підрахунками Міністерства соціальної політики, потрібно буде близько 12 млрд гривень. Звичайно, ми будемо звертатися до народних депутатів і просити підтримати зміни до бюджету", - сказав він.

За його словами, зміни будуть подані в Раду до наступного четверга. "Будемо просити підтримати, щоб до кінця року субсидії можна було всім людям виплачувати", - додав прем'єр.

При цьому він заявив, грошей що залишилися, вистачить на виплати субсидій до початку опалювального сезону.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що фінансування субсидій у жовтні та листопаді вимагає коректив у держбюджеті на 2021 рік.

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Субсидії в Україні