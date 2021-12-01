Грошові перекази в Україну за 10 місяців перевищили надходження за весь 2020 рік

Всього за даними НБУ за січень-жовтень 2021 року в Україну надійшло 11 986 млн доларів, що на 23,3% більше, ніж роком раніше (9 721 млн доларів).

Крім того, грошові перекази в Україну за 10 місяців вже перевищили надходження за весь 2020 рік (11 980 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-жовтні 2021 року неформальними каналами в Україну було переведено 5 351 млн доларів, що на 1 620 млн доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (3 303 млн доларів).