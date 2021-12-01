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Грошові перекази в Україну за 10 місяців перевищили надходження за весь 2020 рік

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Україна, Середа 01 грудня 2021 15:45
Грошові перекази в Україну за 10 місяців перевищили надходження за весь 2020 рік Фото: перекази в Україну досягли 12 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за жовтень 2021 року склав 1 356 млн доларів. Це на 25,0% більше, ніж роком раніше (1 085 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Всього за даними НБУ за січень-жовтень 2021 року в Україну надійшло 11 986 млн доларів, що на 23,3% більше, ніж роком раніше (9 721 млн доларів).

Крім того, грошові перекази в Україну за 10 місяців вже перевищили надходження за весь 2020 рік (11 980 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-жовтні 2021 року неформальними каналами в Україну було переведено 5 351 млн доларів, що на 1 620 млн доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (3 303 млн доларів).

Нагадаємо, Національний банк України поліпшив прогноз обсягу приватних переказів в Україну в 2021 році з 13,3 до 14,3 млрд доларів. На 2022 рік прогноз підвищений з 14,1 до 15 млрд доларів, на 2023 рік - з 14,8 до 15,7 млрд доларів.

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Національний банк України
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