День без связи. Главное о причинах и последствиях сбоя в "Киевстаре"

При подготовке материала использовались: заявление гендиректора "Киевстара" Александра Комарова, релиз Службы безопасности Украины, информация областных военных администраций и местных властей, заявление спикера Сухопутных сил ВСУ Владимира Фитьо, комментарии представителей "ПриватБанка" и "Ощадбанка".

Сбой из-за хакерской атаки. "Киевстар" не берется прогнозировать сроки

Причиной масштабного сбоя стала мощная хакерская атака на инфраструктуру "Киевстара". Устранение последствий ведется до сих пор, и пока в компании не берутся прогнозировать, сколько времени это может занять.

"Частично разрушена ИТ-инфраструктура. Поэтому мы еще находимся в проработке вопроса, сколько времени займет восстановление. Потому никаких стейтментов мы еще не делали", - заявил гендиректор Александр Комаров в эфире телемарафона.

Кроме того, в отдельно обращении он намекнул на возможный российский след в атаке на "Киевстар".

"Война с Россией имеет много измерений, и одно из них в киберпространстве", - добавил Комаров.

Для выяснения всех обстоятельств привлечены правоохранительные органы и специальные государственные службы. Руководство обещает предоставить компенсации абонентам, у которых сегодня не было связи.

СБУ завела уголовное дело сразу по 8 статьям

Служба безопасности Украины завела уголовное дело. Причем сразу по восьми статьям Уголовного кодекса:

ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);

ст. 361-1 (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт);

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 111 (государственная измена);

ст. 113 (диверсия);

ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

Согласно одной из версий, за хакерской атакой действительно могут стоять российские спецслужбы. Киберспециалисты СБУ помогают "Киевстару" и координируют усилия для скорейшего восстановления связи.

Не работают банкоматы и терминалы

Как рассказал РБК-Украина пресс-секретарь "ПриватБанка" Олег Серга, сбой в "Киевстаре" повлиял на работу некоторых банкоматов и терминалов самообслуживания.

"В связи со сложностями в работе мобильного оператора "Киевстар", некоторые pos-терминалы, банкоматы и терминалы самообслуживания могут работать нестабильно или не иметь связи", - отметил он.

По его словам, масштабы сбоя следующие: банкоматная сеть - 5%, pos-терминалы - до 30%.

Похожие проблемы испытывает "Ощадбанк". В пресс-службе банка РБК-Украина сообщили, что не работает незначительная часть банкоматов, pos-терминалов и информативно-платежных терминалов. Полное возобновление работы будет после устранения последствий сбоя в "Киевстаре".

Как со связью на фронте?

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо отметил, что на фронте применяется другой тип связи, и проблемы с "Киевстаром" не повлияли на нее.

"На данный момент это не имеет влияния на ситуацию, на действия военнослужащих абсолютно. В принципе для гражданских это, возможно, приносит неудобства, а вот для военнослужащих это не имеет никакого значения", - добавил он.

Vodafone и lifecell предупреждают о возможных проблемах

Оператор lifecell говорит о большом росте обращений в колл-центр, социальные сети и через другие каналы коммуникации. Работа сети стабильна, но могут возникнуть отдельные трудности.

В частности, с пополнением счета, активацией новых абонентов, работой сайта и приложения My lifecell.

Vodafone также предупреждает о возможных ограничениях с обратной связью. Однако все услуги работают стабильно, как и сеть в целом.

Где проблемы с системой оповещения о воздушных тревогах?

Сумы

Как заявили в Сумском городском совете, на территории территориальной громады временно не работает система оповещения о воздушных тревогах.

"На время устранения специалистами мобильного оператора технических неисправностей, оповещение громады во время воздушной тревоги будут осуществлять работники патрульной полиции и ГСЧС", - добавили в горсовете.

Киев

В отличие от Сум сбой в "Киевстаре" не выключил систему в столице Украины. Городские власти утверждают, что модернизация части оборудования позволяет оповещать о воздушной тревоги даже при обесточивании.

Однако в тех местах, где работают старые элементы, при отсутствии света о воздушной тревоге будет оповещать патрульная полиция через громкоговорители. Киевский метрополитен принимает оплату проезду в обычном режиме.

Киевская область

Начальник областной военной администрации Руслан Кравченко предупредил о проблемах с оповещением в Буче, Ирпене, Вишневом, Березани, Сквире, Ржищеве, Тараще, Володарке и Горской территориальной общине.

Кроме того, есть точечные отключения в Борисполе и еще в 75 населенных пунктах. Там воздушную тревогу будут дублировать другой системой оповещения. В частности, с помощью громкоговорителей.

Харьков

Здесь сирены не работают частично в связи с техническими работами. А местным жителям советуют пользоваться приложением "Воздушная тревога".

Днепр

Система оповещения о воздушной тревоге не работает в Днепре. Узнать о начале или отбое можно в официальном Telegram или Viber-канале Днепровского городского совета. Оповещение дублируется на радио и ТВ.

Львов

Сбой в "Киевстаре" не повлиял на работу системы оповещения. Однако жителей предупредили, что если уведомление не приходит по официальным каналам, то его дублируют через громкоговорители на улице.

Черкассы и область

Ситуация с "Киевстаром" обусловила несколько проблем в Черкасской области. Как заявил начальник ОВА Игорь Табурец, большая часть сирен в Черкассах не сработает. Слабый сигнал может быть в районе ЧНУ, областной больницы и железнодорожного вокзала.

Кроме того, система не работает в Умани. Здесь о воздушной тревоге будут оповещать через громкоговорители. Также в области применяется сервис широковещательной передачи сообщений операторов мобильной связи. Это означает, что абоненты будут получать уведомления на смартфоны с громким звуковым сопровождением, если они в радиусе действия любой вышки сотовой связи.

Полтавская область

Здесь оповещение работает в обычном режиме, поскольку имеет высокую степень автономности, защиты и надежности. В то же время в Лубнах не будет работать уличное освещение. Ранее РБК-Украина писало, что во многих городах не могли дистанционно выключить уличные фонари, поскольку система управляется через GSM-модемы с сим-картами "Киевстара".

Кировоградская область

Проблем с оповещением о воздушной тревоге нет.

Ивано-Франковская область

По словам начальницы ОВА Светланы Онищук, системы оповещения не работают в трех населенных пунктах. А именно в Старых Богородчанах, а также селах Брошнев-Осада и Кадобна (Брошнев-Осадская громада).

Позаботиться об оповещении должны председатели громад. Об воздушной тревоге также сообщают местное радио и ТВ. При наличии интернета уведомление приходит в приложение "Воздушная тревога".

Как вызвать полицию и спасателей через мессенджеры?

Если нет связи, а нужно срочно связаться с родными или вызвать экстренные службы, можно обратиться в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть. Министерство внутренних дел также опубликовало резервные номера полиции и спасателей, к которым привязаны наиболее популярные мессенджеры.