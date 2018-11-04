День залізничника: історія свята

Ілючтративне фото (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Історія залізниць України почалася у Львові в 1861 році

День залізничника в Україні щорічно відзначається 4 листопада. Не багатьом відомо, що ця дата є знаковою в історії з/д транспорту нашої країни. Коли з'явився День залізничника, а також цікаві факти про вокзали і залізницю України - у нас на Styler.

День залізничника 2018: дата свята

Починаючи з 2002 року, 4 листопада - професійне свято машиністів поїздів, провідниць, інженерів, диспетчерів, обслуговуючого персоналу і всіх тих, чия робота пов'язана зі сферою залізничного транспорту. До цього його відзначали в першу неділю серпня, як і за часів Радянського Союзу.

Історія залізниць України: перший поїзд

Сучасна дата святкування була встановлена ​​указом президента Леоніда Кучми на честь події 4 листопада 1861 року. Саме в цей день у Львові було відкрито перший вокзал, а о 14:30 на його перон прибув міжнародний потяг "Ярослав".

Пасажирський потяг проїхав по новій ділянці дороги, прокладеної згідно з програмою будівництва шляхів залізничного сполучення в Королівстві Галичина і Лодомерія (Австро-Угорська імперія).

Фото: Перон Львівського вокзалу, куди 4 листопада 1861 прибув перший поїзд (facebook.com/aviabiletinfo)

Галицькі залізниці ім. Карла Людвіга проходили по території на північ від Капат і починалися в Кракові. У 1861 році була відкрита ділянка від Перемишля до Львова завдовжки майже 100 км. У листопаді того ж року поїзди зі Львова почали відправлятися до Відня і Кракова.

Залізниці і вокзали України: цифри і цікаві факти

На даний момент протяжність залізничних шляхів країни становить близько 30 тис. км - це 6-е місце в Європі і 12-е місце в світі. В Україні більше 1,5 тис. станцій і 120 основних вокзалів, а День залізничника 2018 відзначать більш ніж 350 тис. працівників сфери залізничного транспорту.

Вокзал - "обличчя" будь-якого міста. В Україні більшість великих залізничних станцій мають свою історію та можуть похвалитися гарною архітектурою і оригінальністю. Найбільшим вважається вокзал у Дніпрі. На його перони щорічно прибуває близько 15 млн. пасажирів, а історія вокзалу починається ще в 1884 році. У ті роки головна станція міста називалася "Катеринослав".

Фото: Головна станція Дніпра на початку ХХ ст. (facebook.com/I Love Dnepr)

Вокзал Кривого Рогу чимось нагадує казковий пряниковий будиночок. Будівля споруди середини 20-го століття стоїть в оточенні червоних троянд. Перша станція "Долгінцево" в місті з'явилася ще в 1884 році, і тільки через майже сотню років змінила назву на "Кривий Ріг-Головний".

Фото: Залізничний вокзал Кривий Ріг (facebook.com/ludapv)

Жмеринський вокзал був побудований в 1865 році. За задумом архітекторів, будівля була виконана в баварському стилі. На відкриття станції приїжджав сам Микола II. До наших днів вокзалу не вдалося зберегти свій первинний зовнішній вигляд, але в 2011 році пройшла масштабна реконструкція будівлі. Вокзал Жмеринки є пам'ятником архітектури.

Фото: Жмеринський вокзал (facebook.com/SeyyahiSohbet)

Чернівецька залізнична станція була зведена через кілька років після відкриття львівського вокзалу. Будівля в стилі модерн містить елементи архітектури, що нагадують і язичницькі святилища, і християнські символи. Вокзал у Чернівцях реконструювали два рази: після Першої світової війни і в 1999 році.

Фото: Вокзал у Чернівцях (facebook.com/Павел Сабельников)

Вокзал Харкова був одним з найбільших за часів Російської Імперії і зараз займає друге місце за пасажиропотоком в Україні (9 млн. пасажирів на рік). Перша будівля станції була побудована в 1869 році, а сучасний зовнішній вигляд вона набула після реконструкції в 1952 році.

Фото: Вокзал Харкова (facebook.com/Kharkov.City)

Головна станція столиці України з'явилася в 1870 році. З роками вона росла і розширювалася. Перебудовували вокзал 7 разів. У 2001 році до Центрального прибудували Південний вокзал та об'єднали їх пішохідним переходом.

Фото: Центральный вокзал Києва (facebook.com/citykiev)

Цікаво, що проект Південного вокзалу був створений ще на початку 20-го століття, але реалізували його тільки через 100 років.

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Відео: РБК-Україна