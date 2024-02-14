День влюбленных. Всегда ли это был праздник романтики и кто такой святой Валентин

По всему миру 14 февраля отмечают День святого Валентина. В настоящее время это праздник всех влюбленных с открытками, цветами и подарками, однако в начале своей истории он был совсем не о нежных чувствах.
РБК-Украина рассказывает, кем был святой Валентин на самом деле, почему раньше в праздничный день совершали жертвоприношение и кто придумал популярные сейчас романтические традиции.
При подготовке использовались публикации The world history encyclopedia, информация порталов HISTORY, Wikipedia.
В Древнем Риме 14 февраля праздновали довольно брутально – приносили кровавые жертвы, били женщин плетьми и пили много вина. Конечно, это был не День святого Валентина, а языческий праздник Луперкалии в честь римского бога земледелия Фавна, который приходился на 13-15 февраля. Он символизировал приход весны, а его обряды должны были способствовать плодородию.
На праздник приносили в жертву козу для плодовитости и собаку для очищения. Затем сдирали козью кожу, резали ее на полоски-хлысты, погружали их в жертвенную кровь.
С такими плетьми выходили на улицы, били женщин и ударяли по земле. Считалось, что это позволит девушке быстрее забеременеть и легко родить, а поля будут более плодородными. Поэтому у ритуала было немало поклонниц.
По преданию, в тот же день все молодые женщины в городе писали свои имена на глиняных табличках и бросали их в большую урну. Потом каждый холостой мужчина мог достать из урны табличку с именем и объединиться на год со своей избранницей.
С распространением христианства церковь пыталась искоренить языческие традиции. Так случилось и с праздником Луперкалий. В V веке его заменили более приемлемым для церкви – в середине февраля католики начали отмечать День святого Валентина.
До сих пор точно неизвестно, кем был этот Валентин на самом деле. Более того, некоторые историки считают, что святых с таким именем было по крайней мере два, и оба умерли смертью мучеников 14 февраля, но с разницей в годы.
Также существует несколько легенд о деяниях Валентина, благодаря которым праздник связали с любовью.
По одной из них, римский христианский священник Валентин нарушил приказ императора Клавдия II, запрещавшего своим солдатам жениться. Но Валентин тайно венчал молодые пары, за что был казнен.
Другая легенда повествует, что священника арестовали во время преследований христиан. Когда Валентина привели к императору Клавдию, он отказался отречься от веры и был помещен под домашний арест. Глава дома, в котором держали Валентина, призвал священника показать истинную силу Бога. Тогда он вернул зрение слепой дочери хозяина, после чего вся семья приняла христианство. Когда известие о чуде и обращении дошло до императора, Валентина казнили.
Перед смертью мужчина написал письмо исцелившейся девушке и подписал его "От вашего Валентина". Это письмо могло быть первой "валентинкой".
Любовь стала частью праздника Валентина в Британии в средние века. Английский поэт Джеффри Чосер первым описал День святого Валентина как романтический день в своей поэме "Птичий парламент". В стихотворении были следующие строки: "Это было в День святого Валентина, когда каждая птица прилетает туда, чтобы выбрать себе пару". Считалось, что брачный период птиц начинается в середине февраля.
День святого Валентина в своих произведениях романтизировал и Уильям Шекспир. Вдохновленные поэзией аристократы начали писать о нежных чувствах своим любимым в письмах, известных сейчас как "валентинки".
Старейшей "валентинкой" стало стихотворение герцога Орлеанского Чарльза, которое он написал своей жене в 1415 году во время заключения в Тауэре после его захвата в битве при Эгенкуре. Герцог писал о любви и называл женщину "моей очень милой Валентиной".
Традиция написания любовных записок влюбленным с годами приобретала все большую популярность, и в 1797 году даже появилась книга под названием "The Young Man's Valentine Writer" с подборкой сентиментальных строк, с помощью которых юноши могли сочинить собственные стихи для любимых.
В 19 веке почтовые услуги стали доступны большинству англичан, поэтому "валентинки" отправляли уже по всей стране. Также начали массово выпускать печатные листовки со стихами и картинками.
В 1847 году "валентинки" начали "покорять" США благодаря женщине по имени Эстер Хоуленд из Массачусетса. Она делала открытки с настоящим кружевом, лентами и яркими рисунками. В 1913 году компания Hallmark Cards в Канзас-Сити запустила массовое производство "валентинок", что привело к взрыву их популярности.
К примеру, по данным Ассоциации поздравительных открыток США, американцы присылают примерно 145 миллионов открыток ежегодно на 14 февраля. При этом 85% открыток покупают женщины.