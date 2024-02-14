День влюбленных. Всегда ли это был праздник романтики и кто такой святой Валентин

"Темная" история Дня всех влюбленных

В Древнем Риме 14 февраля праздновали довольно брутально – приносили кровавые жертвы, били женщин плетьми и пили много вина. Конечно, это был не День святого Валентина, а языческий праздник Луперкалии в честь римского бога земледелия Фавна, который приходился на 13-15 февраля. Он символизировал приход весны, а его обряды должны были способствовать плодородию.

На праздник приносили в жертву козу для плодовитости и собаку для очищения. Затем сдирали козью кожу, резали ее на полоски-хлысты, погружали их в жертвенную кровь.

С такими плетьми выходили на улицы, били женщин и ударяли по земле. Считалось, что это позволит девушке быстрее забеременеть и легко родить, а поля будут более плодородными. Поэтому у ритуала было немало поклонниц.

Фото: празднование Луперкалий (wikimedia.org)

По преданию, в тот же день все молодые женщины в городе писали свои имена на глиняных табличках и бросали их в большую урну. Потом каждый холостой мужчина мог достать из урны табличку с именем и объединиться на год со своей избранницей.

Кто такой святой Валентин и почему в честь него назвали праздник

С распространением христианства церковь пыталась искоренить языческие традиции. Так случилось и с праздником Луперкалий. В V веке его заменили более приемлемым для церкви – в середине февраля католики начали отмечать День святого Валентина.

До сих пор точно неизвестно, кем был этот Валентин на самом деле. Более того, некоторые историки считают, что святых с таким именем было по крайней мере два, и оба умерли смертью мучеников 14 февраля, но с разницей в годы.

Также существует несколько легенд о деяниях Валентина, благодаря которым праздник связали с любовью.

По одной из них, римский христианский священник Валентин нарушил приказ императора Клавдия II, запрещавшего своим солдатам жениться. Но Валентин тайно венчал молодые пары, за что был казнен.

Фото: святой Валентин жил в ранние годы христианства (wikimedia.org)

Другая легенда повествует, что священника арестовали во время преследований христиан. Когда Валентина привели к императору Клавдию, он отказался отречься от веры и был помещен под домашний арест. Глава дома, в котором держали Валентина, призвал священника показать истинную силу Бога. Тогда он вернул зрение слепой дочери хозяина, после чего вся семья приняла христианство. Когда известие о чуде и обращении дошло до императора, Валентина казнили.

Перед смертью мужчина написал письмо исцелившейся девушке и подписал его "От вашего Валентина". Это письмо могло быть первой "валентинкой".

Праздничные романтические традиции. Как появились "валентинки"

Любовь стала частью праздника Валентина в Британии в средние века. Английский поэт Джеффри Чосер первым описал День святого Валентина как романтический день в своей поэме "Птичий парламент". В стихотворении были следующие строки: "Это было в День святого Валентина, когда каждая птица прилетает туда, чтобы выбрать себе пару". Считалось, что брачный период птиц начинается в середине февраля.

День святого Валентина в своих произведениях романтизировал и Уильям Шекспир. Вдохновленные поэзией аристократы начали писать о нежных чувствах своим любимым в письмах, известных сейчас как "валентинки".

Старейшей "валентинкой" стало стихотворение герцога Орлеанского Чарльза, которое он написал своей жене в 1415 году во время заключения в Тауэре после его захвата в битве при Эгенкуре. Герцог писал о любви и называл женщину "моей очень милой Валентиной".

Традиция написания любовных записок влюбленным с годами приобретала все большую популярность, и в 1797 году даже появилась книга под названием "The Young Man's Valentine Writer" с подборкой сентиментальных строк, с помощью которых юноши могли сочинить собственные стихи для любимых.

Фото: День Валентина связали с любовью в средневековье (freepik.com)

В 19 веке почтовые услуги стали доступны большинству англичан, поэтому "валентинки" отправляли уже по всей стране. Также начали массово выпускать печатные листовки со стихами и картинками.

В 1847 году "валентинки" начали "покорять" США благодаря женщине по имени Эстер Хоуленд из Массачусетса. Она делала открытки с настоящим кружевом, лентами и яркими рисунками. В 1913 году компания Hallmark Cards в Канзас-Сити запустила массовое производство "валентинок", что привело к взрыву их популярности.

К примеру, по данным Ассоциации поздравительных открыток США, американцы присылают примерно 145 миллионов открыток ежегодно на 14 февраля. При этом 85% открыток покупают женщины.