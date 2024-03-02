Не день "весны и красоты". История празника 8 марта и отменят ли его в Украине

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Как возник праздник и почему его отмечают 8 марта

Первый крупный женский митинг прошел в средине XIX века в США. 8 марта 1857 работницы текстильной фабрики в Нью-Йорке устроили забастовку, чтобы добиться уменьшения продолжительности рабочего дня. Хотя тогда протест завершился безрезультатно, его дата была выбрана для проведения акций в последующие годы, а женское движение постепенно распространялось, результатом стало появление профсоюзов для работниц.

В начале ХХ века женские акции против тяжелых условий труда приобрели такой размах, что Социалистическая партия США объявила Национальный день женщин, но не в марте, а 28 февраля. В Европе в те годы происходили подобные процессы – проходили митинги, во время которых женщины требовали права голоса, собирались женские конференции, и также был объявлен праздник, но без фиксированной даты.

Считается, что отмечать Международный женский день 8 марта предложила Клара Цеткин как памятную дату солидарности женщин в борьбе за полные политические, экономические и социальные права и в честь женщин-работниц из Америки.

Миллионы женщин по всему миру выходили на митинги 8 марта в 1913-1914 годах в рамках движения за мир перед Первой мировой войной.

В начале 1920-х праздник был утвержден в СССР как Международный день работниц. По этому случаю женщины получили сокращенный на 2 часа рабочий день. С 1965 года Международный женский день в Советском Союзе стал официальным выходным.

На международном уровне 8 марта был объявлен Днем борьбы за права женщин и международный мир в 1977 году.

ООН предложила странам-участницам установить памятную дату о достижениях женщин в общественной, политической культурной жизни. Цель этого дня – привлечь внимание к вопросам гендерного равенства, сексизма, насилия в отношении женщин и репродуктивных прав.

Традиции празднования Дня борьбы за права женщин в мире отличаются. Этот день выходной в основном в постсоветских странах, а также в Алжире, Бразилии, Китае (только для женщин), Анголе, Замбии, на Кубе, Мадагаскаре, Камеруне и др.

На Западе 8 марта не является выходным днем. При этом движения и организации по правам женщин в ряде стран проводят в эту дату митинги и марши.

Фото: марш женщин за ратификацию Стамбульской конвенции в 2020 году (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине 8 марта также устраивают акции. Так, в 2020 и 2021 годах общественная организация "Марш женщин" собирала митинги за ратификацию Стамбульской конвенции по предотвращению насилия в отношении женщин, домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Украина ратифицировала Конвенцию в 2022 году).

Когда День борьбы за права женщин превратился в праздник "весны и красоты"

Смысл праздника трансформировался в советское время в угоду большевистской пропаганде. Как отмечают в Украинском институте национальной памяти (УИНП), это явление было вполне закономерным для Советского Союза, ведь в тоталитарной стране не могла идти речь о реальной и последовательной борьбе за права человека.

События 8 марта (23 февраля по старому стилю) 1917 года завершились падением монархии в Российской империи. В тот день в Петрограде и многих других городах прошла демонстрация работниц с требованием "хлеба и мира", чем воспользовались большевики для расшатывания ситуации. Через несколько дней император отрекся от престола, а впоследствии к власти пришел советский режим.

В 1921 году 8 марта стало государственным праздником в СССР, однако тогда он назывался "Международный день работниц". В УИНП полагают, что большевики использовали движение за эмансипацию женщин в мире для усиления мобилизации женщин Советского союза на тяжелые промышленные и сельскохозяйственные производства.

Пропаганда распространяла образ колхозницы, которая разрывает связь со старым миром патриархальной деревни и работает во благо социализма.

Затем начали эксплуатировать образ матери, ведь тоталитарный режим нуждался в большом количестве человеческого ресурса, особенно после Голодомора, массовых репрессий и потерь во Второй мировой войне.

Так появилась линейка советских наград за рождение детей: звание "Мать-героиня, орден "Материнская слава" и медаль Материнства.

В 1965 году Международный женский день официально стал не только государственным праздником, но и выходным в СССР. К власти пришел Леонид Брежнев, а с ним и так называемые "застойные годы". Тогдашние власти начали активно пропагандировать тезис, что в Советском Союзе любое неравенство между мужчиной и женщиной преодолено.

Именно тогда в употреблении начали появляться понятия "праздник женственности и красоты" и "женщина – украшение коллектива" даже на уровне официальных поздравлений.

"Именно коммунистическое руководство СССР "застойного периода" превратило для советских граждан Международный женский день из памятной даты о правах женщин в праздник "всех женщин" с застольями, цветами и подарками. А потом эта "традиция" перекочевала в страны постсоветского пространства", – отметили в УИНП.

Фото: с советских времен 8 марта стало праздником "красоты, весны и женственности" (freepik.com)

8 марта в Украине. Отменят, переименуют или установят новый праздник?

Восприятие 8 марта днем "весны и красоты" считают одним из элементов советского наследия авторы законопроектов по установлению украинских праздников. В 2023 году народные депутаты выступили инициативой отмены или переименования "женского дня".

В одном из проектов закона говорится, что Международный женский день был установлен московским оккупационным режимом с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин.

Чтобы "покончить с навязанными традициями прошлого наследия", авторы документа предлагают отменить праздник 8 марта и установить "День украинской женщины" 25 февраля – в дату рождения писательницы и общественной деятельницы Леси Украинки.

В другом законопроекте предлагается в названии праздника 8 марта акцентировать внимание на том, что этот день отмечает движение за равные права и возможности женщин, определить его как "Международный день защиты прав женщин" и оставить выходным.

В Украинском институте национальной памяти в течение последних лет также отмечают важность вернуть Международному женскому дню первоначальное правозащитное значение.

Эксперты говорят, что продолжать отмечать 8 марта по советской традиции праздника "весны и красоты" нелогично, но при этом задают вопрос, стоит ли отказываться и от правозащитного аспекта этой даты.

"8 марта может полностью исчезнуть из украинского календаря дат. Или стать индикатором, можем ли мы как общество, преодолевая советское наследие, использовать инструменты переосмысления, восстановления первоначальных смыслов того, что было выхолощено и обезображено в советское время. И остаться датой, которая ежегодно будет возможностью проанализировать, какого прогресса мы достигаем в защите прав человека", – высказали мнение в УИНП.

Общество активно подключилось к обсуждению будущей судьбы праздника. В 2023 году в "Дии" провели опрос на эту тему, который стал самым массовым среди всех голосований в приложении.

Из более 2,1 млн украинцев, принявших участие в опросе, 1,3 млн проголосовало за то, чтобы оставить 8 марта выходным днем. Более 703 тысяч пользователей проголосовали за то, чтобы сделать 8 марта рабочим днем. Еще 110 тысяч украинцев не определились.

Скриншот результатов опроса в "Дии" по 8 марта

Результаты этого голосования пообещали учесть в Верховной раде перед принятием закона о празднике.

Следует отметить, что упомянутые проекты законов еще не выносились на голосование парламента. Пока они получили лишь заключение профильного комитета о возможности включения в Повестку дня.

Таким образом, 8 марта остается государственным праздником. Однако в 2024 году этот день будет рабочим, поскольку в Украине продолжается действие военного положения, когда все дополнительные выходные отменены.