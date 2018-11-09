День української писемності та мови: що потрібно знати про свято

Фото: День української писемності (РБК-Україна)

У День української писемності та мови проводиться диктант національної єдності

9 листопада кожного року відзначається День української писемності та мови. Головна традиція свята - загальнонаціональний радіодиктант для всіх бажаючих. Ця акція була створена для популяризації української мови та проводиться вже не один рік поспіль.

Примітно, що свято збігається з днем пам'яті преподобного Нестора Літописця, який стояв біля витоків української писемності та був першим істориком Київської Русі.

Історія української писемності та її основоположника

День писемності та мови в Україні не випадково відзначають у свято вшанування пам'яті автора "Повісті временних літ", адже саме преподобного Нестора вважають "батьком української словесності". Сенсом всього його життя була книжкова справа.

У 17 років Нестор прийшов до Києво-Печерської Лаври послушником. На початку XII століття він створив літопис, в якому охопив події, починаючи від біблійних часів і до XI століття. Його написання зайняло близько 20 років. На жаль, первісна редакція "Повісті" загублена, і до наших днів дійшли тільки перероблені її видання.

Фото: День української мови відзначається 9 листопада (pixabay.com/Myriams-Fotos)

Нестор також був автором писань про житіє Бориса і Гліба, Феодосія Печерського. Помер літописець в 1114 році і був канонізований церквою в лиці Преподобного.

На сьогоднішній день ведуться дослідження походження української писемності. Існує версія, що на території України було кілька її варіантів. У Північному Причорномор'ї користувалися абеткою, схожою на грецьку та латину, а в східних регіонах - значками сарматів, які мали схожість з грузинської азбукою.

У древніх слов'ян існувало одночасно дві абетки - кирилиця і глаголиця. При цьому дослідники вважають, що кирилична абетка, яка використовується більшістю слов'янських народів, була створена на основі глаголиці і грецьких симоволів.

Глаголиця до сих пір не має аналогів. Імовірно глаголиця була придумана слов'янським просвітником Кирилом Філософом, для запису богослужебних текстів. Стародавні "Київські листки" X століття також були написані глаголицею.

Фото: День писемності та мови в Україні (facebook.com/Vtekst)

Сучасна літературна українська мова з'явилася у XVIII столітті. Першим твором, написаним з її використанням, вважається "Енеїда" І.П. Котляревського. Остаточно закріпив розмовну українську в літературних творах поет Т.Г. Шевченко.

День української писемності та мови: як відзначають

З давніх-давен 9 листопада (в сучасний День писемності та мови в Україні) батьки віддавали дітей в школу, потім йшли до церкви, ставили свічку перед образом Нестора Літописця і молилися, щоб він допоміг дитині в навчанні.

В даний час на День писемності та мови проводяться тематичні заходи в освітніх установах, вшановують українців, які вносять вклад у популяризацію мови, нагороджують українські видавництва. Також, починаючи з 2000 року, на національному радіо проводиться диктант для всіх бажаючих перевірити свої знання української.

Фото: У День писемності та мови в Україні пишуть диктант (pixabay.com/StartupStockPhotos)

З метою заттвердження статусу державної мови та підняття її престижу, щорічно в День писемності та мови в Україні проводиться Міжнародний конкурс ім. Петра Яцика. Його організатором в 2000-му році виступив канадський меценат українського походження Петро Яцик, який зробив великий внесок у фінансування розвитку української науки за кордоном.

Спочатку в знаннях змагаються на базі шкіл, потім районів, областей, і завершальний етап - загальноукраїнський рівень. У конкурсі також можуть брати участь іноземці, які володіють українською мовою. Переможці отримують цінні подарунки та грошові призи.

Нагадаємо, в Тернопільській області ввели мораторій на російськомовні книги, кіно і музику, а також оголосили 2019 й роком ОУН.

Раніше ми писали про те, які свята чекають на українців у листопаді 2018.

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