День народження Цитруса в розпалі: Гоу в Цитрус-Вегас на дорослі знижки до 60% на все

Цитрус продовжує святкувати свій 21-й День Народження і відсьогодні стартують по-справжньому дорослі знижки, тому вечірка в самому розпалі! Нам 21, тому гуляємо на повну!

Фанатам техніки Apple слід уже збирати валізи і летіти до Цитрус-Вегасу, щоб придбати гаджети улюбленого бренду з максимальною вигодою. У вас є всього три дні, щоб забрати iPhone 12 всього за 22 999 гривень замість 29 999 гривень, а Apple Watch Series 6 - за 10 999 гривень замість 15 199 гривень.

Але туса продовжиться до 21 липня і без вигідних покупок не залишиться ніхто! Забирай електросамокат Like.Bike Bumblebee за 12 699 гривень з економією 8 300 гривень, а ноутбук Asus ZenBook 14 - за 25 999 гривень замість 28 999 гривень. А також море крутих гаджетів по самим приємним цінами чекають тебе в магазинах і на офіційному сайті Цитрусу!

Який же День народження без великих подарунків?

Мега-крутий розіграш трьох MacBook Air на чіпі M1 чекає всіх, хто зробить будь-яку покупку з 13 по 21 липня! Переможців визначимо вже 22 липня на офіційному YouTube-каналі Цитруса. Саме час перевірити свою удачу!

А якщо хочеш додаткові бонуси, публікуй Insta-сторіз з маскою Цитрус-Вегасу до 21 липня і гарантовано отримай 200 бонусних гривень на рахунок. Фото або відео - вибирати тобі, але не забувай відзначити аккаунт @citrus_ua.

Велкам в Цитрус на головне свято цього літа, туси на повну і ми точно не відпустимо тебе з порожніми руками! І пам'ятай, що трапилося в Цитрус-Вегасі - залишається в Цитрус-Вегасі.