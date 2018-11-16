День працівників радіо, телебачення та зв'язку: історія свята

Фото: День радіо, телебачення і зв'язку Україні 16 листопада (pixabay.com/smorazanm)

Цікаві факти про створення радіо і телемовлення в Україні

День працівників радіо, телебачення та зв'язку 2018 в Україні відзначається 16 листопада. Завдяки їх професійній роботі глядачі і слухачі можуть оперативно дізнаватися новини з усього світу і в будь-який момент мають доступ до потрібної інформації.

Про історію свята, а також про розвиток інформаційних засобів комунікацій в Україні - в матеріалі Styler.

День працівників радіо, телебачення і зв'язку України: історія

Не випадково відзначати День українських працівників зв'язку було вирішено саме 16 листопада. У цей день в 1924 році в радіоприймачах громадян УРСР вперше зазвучало Всесоюзне радіо, а також була запущена перша радіостанція "Українське радіо".

Перші слова з гучномовців у місті Харків прозвучали о 19:00. "Алло! Говорить Харків! Усім, усім, усім! Працює перша в Україні радіотелефонна станція!", - з цього радіоповідомлення почалася історія радіо в Україні.

Через 9 років був створений Комітет радіомовлення Української РСР, а ще через 20 років республіканське Міністерство культури оголосило про запуск Радіоуправління УРСР. У 1953 році Радіоуправління почало і телемовлення каналу "Українське телебачення".

Фото: День радіо, телебачення і зв'язку України - свято з багаторічною історією (pixabay.com/Free-Photos)

На початку 60-х на території сучасної України радіослухачі могли обрати одну з декількох програм: перша програма Всесоюзного радіо, друга програма (пізніше радіо "Маяк"), а на ультракоротких і середніх хвилях ловили третю програму ("Юність").

Після розпаду СРСР головне радіоуправління незалежної України отримало назву Державна телерадіокомпанія України, яка трохи пізніше була розділена на Національну телекомпанію і Національну радіокомпанію.

На частотах 1-й програми всесоюзного радіо зазвучало УР-1, на частоті "Маяка" з'явилося УР-2 ( "Промінь"), ще однією українською радіопрограмою стало УР-3 ("Культура"). Крім цього, до складу Національної радіокомпанії України входить Міжнародна радіостанція, яка почала свою роботу ще в 1950 році. Радіомовлення для діаспори українців ведеться англійською, німецькою, румунською мовами.

День радіо - свято, яке відзначають у всьому сучасному світі. Однак дати святкування в різних країнах відрізняються. Наприклад, 13 лютого з ініціативи ЮНЕСКО проходить Міжнародний день радіо, в честь заснування в 1946 році радіо ООН. А в Россії дата свята збігається з подією першого сеансу радіозв'язку, який відбувся завдяки фізику Олександру Попову 7 травня 1895 року.

Як створювалося українське телебачення: цікаві факти про національне ТБ

Історія українського телебачення почалася в середині ХХ століття. Перший прямий ефір спробували провести ще в 1939 році, коли в київській студії відбулася сорокахвилинна трансляція, на протязі якої на екранах телевізорів можна було побачити портрет Серго Орджонікідзе.

Через події Другої світової війни українське ТБ з'явилося в ефірі тільки в листопаді 1951 року. Глядачам продемонстрували фільм "Велике зарево" і заходи до річниці святкування Жовтневої революції.

Фото: В СРСР довгий час українці дивилися всього два канали (pixabay.com/Pexels)

На території Союзу в ті роки працювало кілька телецентрів: Московський, Ленінградський, а також третім з 1953 року став Київський. З нього здійснювалася ретрансляція першої програми Центрального союзного телебачення і було виділено час для республіканських передач (декілька годин на день в ефірі з'являлися українські художні і документальні фільми).

У радянські роки вибір каналів в українських телеглядачів був невеликий: два канали Центрального ТБ СРСР, і канал "Українське телебачення", який почав повноцінну роботу з середини 60-х.

Протягом 12 років у вечірньому ефірі українського телебачення щодня виходила новинна програма "Актуальна камера". Саме в цій передачі 12 травня 1986-го вперше детально розповіли про аварію на Чорнобильській атомній станції.

Також популярною в 90-і роки на українському телебаченні була передача для дітей "Вечірня казка".

Кадр з програми "Вечірня казка" (YouTube/Yra19803001)

Комерційне телебачення в Україні почало з'являтися після "перебудови". Так, в кінці 1989 року мовлення почав перший приватний канал "Тоніс". На початку 90-х було три версії каналу: в столиці, Миколаєві та Харкові. Потім київський "Тоніс" став самостійним каналом ТЕТ.

Державні телеканали України з 1991 року отримали назву УТ-1 і УТ-2.

Аж до 1996 року українські телеглядачі також дивилися і передачі Громадського російського телебачення. Мовлення "ОРТ" на території України було припинено 20 жовтня 1996. Однак на каналі "Інтер" деякий час продовжували транслювати передачі російського ТБ.

Фото: Годинник - заставка УТ (скріншот YouTube / snp7394)

В ефірі другого українського телеканалу спільно з УТ-2 виходили передачі приватного "1+1", а з 2004 року УТ-2 припинило існування.

Канал Національної телекомпанії України носить назву "UA: Перший" і з квітня 2015 року є суспільним. На його рахунку більше 50 авторських програм, каналу належать права на транслювання різних спортивних змагань світового рівня (футольние матчі Ліги Європи та Ліги Європи, Євро, Олімпіади), а також музичного конкурсу Євробачення.

До речі, як і українське професійне свято працівників інформаційних комунікацій, Всесвітній день телебачення і радіомовлення відзначається в листопаді, тільки на тиждень пізніше, 21 числа.

До речі, відомий український рок-музикант Олег Скрипка розповів, чому його пісні рідко беруть на радіо.

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Відео: РБК-Україна