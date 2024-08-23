День флага. Как сине-желтое знамя в Украине стало символом борьбы за свободу

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Когда появился украинский флаг и почему он сине-желтый

В 1992 году Верховная рада утвердила, что государственным флагом Украины является прямоугольное полотно, состоящее из двух полос: верхней – синего цвета, нижней – желтого цвета. Однако использовать национальную символику в таком виде начали задолго до этого.

Сине-желтый был официальным флагом украинцев во времена национально-освободительного движения в начале ХХ века (УНР, ЗУНР, Гетьманат). В 1918-м он сопровождал военных Действующей Армии УНР, Украинской Галицкой Армии, корабли Черноморского флота УНР. В 1939-м сине-желтый был флагом Карпатской Украины.

Фото: флаг морского министра УНР (wikimedia.org)

А впервые украинский флаг появился над Львовской ратушей в 1848 году. Во время событий национального возрождения на Галичине ("Весны народов") Главная Русская Рада утвердила национальный символ.

За основу был взят средневековый герб Галицко-Волынского княжества – золотой лев на голубом фоне. Однако из-за сложности изготовления орнамента распространение получили более простые флаги из двух сшитых горизонтальных полос ткани синего и желтого цветов.

Последовательность красок долго была предметом дискуссий, ведь в некоторых исторических сведениях говорится о желто-голубом, а не сине-желтом цвете флага.

На фотографиях начала прошлого века также видно, что верхняя часть полотнища светлая, но это объяснялось технологией фотографии тех времен (при проявке пленки темные места получались светлыми).

Фото: солдаты УГА с флагом. Цвет искажен из-за особенностей проявки фото (wikimedia.org)

Официальное подтверждение сине-желтой последовательности можно найти в постановлении 1918 года об украинском военно-морском флаге УНР.

В пользу сине-желтого порядка цветов говорит и толкование красок: синяя символизирует голубое небо, а желтая – золотые поля пшеницы.

Символ нации под запретом

После установления советской власти на территории Украины национальный флаг был под запретом. Его использование угрожало тюрьмой. КГБ пристально следило за подобными "антисоветскими" проявлениями, но это не останавливало патриотов.

Флаги вывешивались во многих городах по всей стране:

На первомайские праздники в 1966-м сине-желтый взвился над зданием Киевского института народного хозяйства (сейчас Киевский национальный экономический университет).

За это "правонарушение" на 2 года тюрьмы осудили Виктора Куксу, а его друга Георгия Москаленко на 3 года отправили в лагеря строгого режима.

30 декабря 1967 в Днепре у входа в райисполком неизвестные вывесили сине-желтый флаг с надписью: "Ще не вмерла України і воля і слава".

9 мая 1968 Петр Крупник, осужденный за связи с ОУН, вывесил украинский флаг на здании поселкового совета в Куликове Львовской области.

22 января 1973 в Чорткове установили четыре сине-желтых флага и развешали прокламации к 55-й годовщине провозглашения IV Универсала Центральной Рады.

21 февраля 1976 национальный флаг вывесили на крыше дома № 21 на Крещатике в Киеве.

В последний год существования СССР, несмотря на запрет, украинский флаг все чаще появлялся на улицах Дрогобыча, Львова, Ивано-Франковска, Житомира, Киева.

В июле 1991 национальный стяг взвился в Святогорске (Донецкая область) над Северским Донцом. В Днепре флаг установили у театра им. Шевченко и организовали его круглосуточную охрану, однако через несколько недель милиция разогнала активистов и уничтожила полотно.

Фото: поднятие украинского флага в Киеве 24 июля 1990 (wikimedia.org)

22 января 1990 ко Дню Злуки под сине-желтыми флагами состоялась "Цепь единства" от Ивано-Франковска до Киева.

от Ивано-Франковска до Киева. По случаю принятия Декларации о суверенитете Украины 24 июля 1990 сине-желтый флаг подняли над зданием Киевсовета , где проходил многотысячный митинг.

, где проходил многотысячный митинг. 23 августа 1991 сине-желтое полотно внесли в здание Верховной рады. На следующий день Украина провозгласила свою независимость и флагом накрыли парламентскую трибуну.

Именно в честь событий 23 августа был установлен праздник – День государственного флага Украины.

Украинский флаг на войне

После начала российского вторжения в Украину национальный стяг приобрел особое значение. На боевых позициях, на броне военных и технике он является символом борьбы за свободу страны.

В 2014 году во время обороны Донецкого аэропорта украинские "киборги" раз за разом вывешивали флаг над зданиями. Украинский флаг первым возвращался на освобожденные территории во время АТО/ООС и полномасштабной войны.

В ходе контрнаступления в Харьковской области в 2022 году ВСУ вернули флаг в сотни населенных пунктов, а иногда это делали и местные жители.

Например, в Казачьей Лопани после деоккупации староста опередила военных и поехала на велосипеде вывесить украинский стяг возле здания сельсовета.

В Циркунах люди радовались сине-желтому, потому что его появление означало, что наконец-то на улицу можно выходить без страха. "Столько было радости! Соседка говорит: "Давай пойдем к клубу, там флаг висит", – рассказывала жительница Циркунов "Суспильному".

В поселок Рубежное Волчанского района Харьковщины военные вошли ночью, а утром повесили над сельсоветом отглаженное знамя. При этом во время оккупации местные жители не раз срывали российский триколор над зданием, из-за чего оккупантам пришлось расставить растяжки.

Украинцы рисковали своей жизнью, когда собирались с флагами на митинги в захваченных городах или просто хранили его дома.

Протесты с украинскими флагами проходили в оккупированных Купянске, Старобельске, Энергодаре, Мелитополе, Бердянске, Каховке и других городах.

Больше месяца люди выходили на митинги в захваченном Херсоне, хотя россияне устраивали жестокие разгоны со стрельбой. А после освобождения херсонцы встречали ВСУ с флагами, которые прятали от обысков.

"В робу, в пакет, а потом под холодильник куда-то в подвал", – рассказывала жительница Херсона о том, как хранила флаг.

Фото: Херсон после деоккупации (Getty Images)

На Харьковщине украинец спрятал флаг в банке и закопал в огороде, а после освобождения села обратился к военным терробороны с просьбой выкопать ее. Бойцы выполнили это задание и подписали стяг, чтобы потом вернуть владельцу.

Фото: флаг, спрятанный жителем Харьковщины (instagram.com/oborona.lviv)

В Херсоне женщина прятала украинский флаг у себя во дворе под тротуарной плиткой.

В прошлом году 23 августа над Киевом взвилось особое знамя, которое побывало на позициях военных по всей линии фронта.

Полотнище с подписями защитников подняли рядом с монументом "Родина-мать", а впоследствии оно стало частью экспозиции Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

При подготовке материала использовались следующие источники: публикации Украинского института национальной памяти, "Суспільне. Харків", портал 100krokiv.info, видео с YouTube-канала Ukrainian Witness, информация из Wikipedia.