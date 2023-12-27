День благодарения Богу: для чего Украине такой праздник и будет ли выходным

В Верховной раде предлагают установить в Украине новый праздничный день - День благодарения Богу. В то же время, выходным этот день не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №10371 .

Проект подал народный депутат Виктор Мялик. Среди авторов также председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, его заместитель Александр Корниенко и лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Это свидетельствует о том, что постановление, скорее всего, будет принято.

Постановлением предлагается установить в Украине праздник - день благодарения Богу, который ежегодно отмечать в последнее воскресенье сентября на постоянной основе.

Праздничный день устанавливается "в целях предоставления возможности украинскому народу обратиться к Богу с благодарностью за благополучие и хорошие урожаи в нашей стране, с молитвой об очищении от грехов и духовном исцелении, с просьбой о сохранении мира, единстве и независимости нашего государства".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, День благодарения Богу предлагается праздновать на межконфессиональном уровне с той целью, чтобы весь украинский народ мог обратиться к Богу с благодарностью за его милость, которая была явлена к украинскому народу в разные исторические времена и проявляется в настоящее время, когда Украина очутилась в условиях полномасштабной вооруженной агрессии со стороны российской федерации".

В постановлении рекомендуется Кабинету министров Украины разработать с привлечением представителей Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и утвердить в течение трех месяцев комплексный план мероприятий по празднованию Дня благодарения Богу.

В то же время, не планируется изменять перечень праздничных и нерабочих дней, установленных 73 ст. Кодекса законов о труде.

Отношение украинцев к праздникам

Во время войны украинцы стали иначе относиться к праздникам. По данным опроса КМИС, в 2023 году большинство населения Украины (около 70%) празднуют Пасху и Рождество как наиболее популярные праздники, далее идут День Независимости Украины 63% и День защитников и защитниц Украины (54%).

Новый год, который торжественно празднуют во всем мире и который все годы делил первое место с Рождеством и Пасхой, сейчас только на пятом месте с процентом в 52%.

Наибольшие изменения произошли по поводу Дня независимости Украины и Дня защитников и защитниц Украины. День Независимости Украины до полномасштабной войны с Россией ценили всего 37% населения, а сейчас 63%, то есть на 26 процентных пунктов больше. День защитников и защитниц Украины был популярен только среди 29%, а сейчас среди 54%, то есть на 25 процентных пунктов больше.

Существенно снизилась также популярность дня Победы (с 30 до 13%) и Дня труда 1 мая (с 12 до 5%).