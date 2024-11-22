День памяти жертв Голодомора: кто и когда придумал акцию "свеча в окне"

История Дня памяти жертв Голодоморов

День памяти жертв Голодоморов был основан 26 ноября 1998 года, тогда президент Леонид Кучма подписал соответствующий Указ. Его отмечают в четвертую субботу ноября.

Отметим, что в 2006 году Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. События 1921-1923 и 1946-1947 годов квалифицированы как голод.

В 2008 году в Киеве был открыт Национальный музей Голодомора-геноцида. Его главное здание имеет форму "свечи памяти", именно здесь ежегодно собираются тысячи украинцев, чтобы почтить погибших от голода земляков. Люди приносят к мемориалу колоски, хлеб и зажигают свечи.

Общенациональная минута молчания наступает в 16.00. После этого украинцы, которые не имеют возможности посетить музей Голодомора-геноцида или местные мемориалы, зажигают дома на подоконнике свечу памяти.

Украинцы ежегодно в четвертую субботу ноября чествуют жертв Голодомора (фото: Getty Images)

Когда и как появилась акция "свеча в окне"

Инициатором проведения акции памяти жертв Голодомора является американский историк, исследователь Голодомора в Украине Джеймс Мейс. Впервые о своем замысле он рассказал в колонке "Свеча в окне", которую опубликовали в газете "День" 18 февраля 2003 года.

"Хочу предложить акт национальной памяти, доступный каждому: в национальный день памяти жертв 1933-го (в четвертую субботу ноября) определить время, когда каждый член этой нации, где почти каждая семья потеряла кого-то из близких, зажжет в своем окне свечу в память об умерших", – заявил тогда Мэйс.

К такой идее историка подтолкнул офорт-автопортрет Тараса Шевченко, который тот однажды увидел.

"Джеймс хотел, чтобы церемониалы стали более человечными. Чтобы главными были не чиновники, а люди. И ему помог "Кобзарь" Шевченко. Однажды Мейс пришел домой и попросил почитать его. Когда он увидел офорт, на котором молодой Шевченко держит свечу, сказал: "Вот что нам нужно. Нам нужен не человек на трибуне, а человек со свечой", – вспоминала жена Джеймса Наталья Дзюбенко-Мейс.

По ее словам, историк боялся, что даже в самостоятельной Украине чествование жертв Голодомора будет иметь "совдеповский" подход со стандартным возложением цветов и минутой молчания.

"Давайте в этот день поставим на подоконник зажженную свечу, чтобы вспомнить миллионы расстрелянных, умерших от голода (в начале 2000-х в День памяти жертв Голодоморов также чествовали жертв политических репрессий, – Ред.). Многие из них не успели оставить на этой земле своего прямого продолжения – сыновей и дочерей. Горящие в наших окнах огоньки свечей станут знаком того, что они не забыты, что и они имеют потомков, которые их помнят", – призвал украинцев Мейс.

Чуть больше чем через год после смерти исследователя украинцы начали воплощать в жизнь его замысел чествования памяти жертв Голодомора, зажигая свечи на подоконниках в четвертую субботу ноября.

Украинцы ежегодно приобщаются к акции "зажги свечу в окне" (фото: Влад Яценко/Facebook)

Что известно о Джеймсе Мэйсе

Джеймс Мейс – один из немногих исследователей неукраинского происхождения, который занимался изучением истории Украины, в частности Голодомора.

Родился Джеймс в 1952 году в штате Оклахома, США. Его отец происходил из индейского племени чероки, которое в XIX веке правительство переселило из коренных земель в Северной Каролине и Джорджии в Оклахому. Именно эта семейная история в дальнейшем подтолкнула его к изучению геноцидов.

Мэйс учился на историческом факультете в Университете Оклахомы, потом в Мичигане. Получил степень доктора философии по истории, защитив диссертацию "Национальный коммунизм в Советской Украине 1919-1933 годов".

В 80-х историк помогал Роберту Конквесту с работой над книгой "Жатва скорби. Советская коллективизация и Голодомор", в частности переводил информацию из украинских источников. Эта книга потом стала очень популярной на Западе.

Джеймс первый из западных исследователей охарактеризовал голод 1932-1933 годов именно как геноцид против украинского народа.

"Чтобы централизовать полную власть в руках Сталина, нужно было погубить украинское крестьянство, украинскую интеллигенцию, украинский язык, украинскую историю в понимании народа, уничтожить Украину как такую. Калькуляция очень проста и крайне примитивна: нет народа, значит нет отдельной страны, а в результате – нет проблем", – заявил Мэйс на научной конференции в 1982 году в Израиле.

Исследователь Голодомора в Украине Джеймс Мейс (фото: zik.ua)

С 1986 года на протяжении четырех лет Мэйс организовывал деятельность Комиссии Конгресса США по изучению голода 1932-1933 годов. Тогда он подготовил отчет о событиях 30-х годов в Украине, где называл голод геноцидом. Также Комиссия устроила публичные слушания в семи штатах, на которых 57 свидетелей голода рассказали о действиях коммунистических властей.

После распада СССР интерес Америки к теме Голодомора в Украине снизился, поэтому она перестала финансировать исследования. В результате этого в 1993 году Мейс решил переехать в Киев, где продолжил заниматься изучением событий 1930-х.

"Мне суждена такая судьба, что ваши мертвые выбрали меня. Нельзя заниматься историей холокоста и не стать хотя бы на половину евреем, как нельзя заниматься историей Голодомора и не стать хотя бы на половину украинцем", – говорил исследователь.

Джеймс умер в мае 2004 года на 53-м году жизни из-за сердечно-сосудистой болезни. Незадолго до этого он перенес несколько операций. Историка похоронили на Байковом кладбище. Его посмертно наградили орденом Ярослава Мудрого ІІ степени.