День Независимости: сколько украинцев проголосовали бы "за" на референдуме в 2024 году

Поддержка независимости продолжает оставаться на историческом максимуме за последние 23 года социологических исследований. Выше этот показатель был только в августе 2022 года – 87,5%.

Около 50% украинцев считают, что за годы независимости Украины произошло столько положительного, столько и негативного. При этом каждый четвертый (25%) считает, что позитива было больше, в то время как для 17% преобладал негатив.

Три четверти (76%) украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое суверенное государство. Причем такие оценки во всех социально-демографических групп респондентов, независимо от их возраста, пола, типа населенного пункта, уровня образования и доходов.

Опрос фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова проводился с 8 по 15 августа 2024 года среди 2017 респондентов только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, Всеукраинский референдум прошел 1 декабря 1991 года. Граждане Украины высказались в поддержку независимости. На референдум вынесли один вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?" В референдуме приняли участие 31,2 млн человек – 84,2% населения Украины. Из них 28,8 млн (90,3%) проголосовало "за".

Напомним, по данным опроса КМИС, в 2024 году большинство населения Украины отмечает Рождество Христово и Пасху (Пасху) и как наиболее популярные праздники, с процентом в 70% и 68% соответственно. Далее следуют День Независимости Украины 64% и День защитников и защитниц Украины (58%).