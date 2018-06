День молоді 2018: програма заходів у Києві

Афіша заходів на День молоді 2018 у столиці

День молоді 2018 відзначається в останню неділю червня. Куди піти на свято, які заходи, фестивалі і концерти заплановані на 24 червня - в матеріалі Styler.

Програма заходів на День молоді 2018 у Києві

Фестиваль Youthday'18 до Дня молоді відбудеться 24 червня. В парку ім. Шевченка з 09:00 до 22:00 будуть працювати 22 локації з різними активностями. Також тут пройдуть пізнавальні лекції та спортивні змагання.

Серед найцікавіших: спортивна "Битва міст", конкурс танцювальних стилів HOT FUNKY, ігрові зони. У локації "Шлюб за добу" прийматимуть документи для реєстрації шлюбу в цей же день. А на музичній сцені фестивалю виступлять Franko, Navkolo Kola, Макс Пташник, Cherry-merry, Me'leron, Сальто Назад. Вхід вільний.

Фото: Фестиваль Youthday'18 (facebook.com/YouthDay.Kyiv)

У парку Перемоги 24 червня спеціально до Дня молоді 2018 приурочений видовищний фестиваль "Pyro Summer Fest". Яскрава шоу-програма від PyroCast розпочнеться о 18:00. Розважати гостей свята будуть вогняними піротехнічними трюками. Вхід вільний.

Фото: Pyro Summer Fest пройде в парку Перемоги (facebook.com/pyrocast.show)

На НСК "Олімпійський" 21 червня починається масштабний фестиваль BeLive. Він триватиме до Дня молоді 24 червня. У програмі заходу маса розваг, смачна їжа, Stand-Up шоу, спортивні та дитячі зони, а також музичні виступи з хедлайнерами Jamiroquai, Parov Stelar, Hurts.

З українських зірок на сцені фестивалю виступлять Laud, The Erised, Royce, Indytronics, Mountain Breeze, Kazka, Тулімов, Very the Jery, Wavy Dem, Щасливі Люди, Alina Pash, Braii, LAYAH, LATEXFAUNA, Адвокати, DILEMMA, Open Kids, Агонь , MOZGI, Время и Стекло. Вартість одноденного квитка на фестиваль від 100 грн.

Фото: Фестиваль BeLive (facebook.com/ulichnayaeda)

Благодійний Кураж Базар пройде 23-24 червня на Платформі арт-завод. Захід у стилі хіпі організовують для збору коштів, які відправлять на створення інклюзивного дитячого табору. На барахолці можна буде купити вбрання в стилі бохо, фенечки, хустки, браслети.

Фото: Благодійний Кураж Базар (facebook.com/kurazhbazar)

Національний художній музей України представить експозицію з репродукціями робіт, пов'язаних з квітами, і занурить глядачів у світ фарб за допомогою віртуальної реальності. Зірковими гостями Кураж Базару стануть Sunsay і дует The Shu (Дмитро і Лев Шурови). Вартість квитка 150 грн, їх можна придбати на місці.

24 червня в столичному парку Муромець відбудеться веселий захід для любителів собак. Благодійний "Забіг із собаками" почнеться о 08:00. Зі своїм домашнім улюбленцем можна буде пробігти дистанції 1 або 3 км.

Фото: "Забіг з собаками" пройде 24 червня (facebook.com/HappyPawFund)

Також можна буде позмагатися в бігу на класичну дистанцію 5 км, але вже без пухнастиків. На переможців чекають цінні призи від спонсорів, а перші 300 зареєстрованих учасників гарантовано отримають набори презентів. Вартість участі в забігу від 200 грн.

День молоді 2018 у Україні (video.rbc.ua)