День ликвидаторов ЧАЭС. Как украинцы ценой собственного здоровья устраняли последствия катастрофы

История установления Дня ликвидаторов ЧАЭС

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности. После взрыва на 4-м энергоблоке возникла необходимость построить саркофаг, который должен был изолировать его от окружающей среды и уменьшить распространение радиоактивной пыли и аэрозоля.

Строительство этого укрытия закончили 14 декабря. Именно эту дату выбрали для чествования людей, которые положили собственное здоровье, чтобы устранить последствия катастрофы. Указ о создании соответствующего дня в 2006 году подписал тогдашний президент Украины Виктор Ющенко.

С тех пор ежегодно в этот день проводят торжественные церемонии с возложением цветов к памятникам жертвам Чернобыльской катастрофы, а также вспоминают людей, которые, рискуя жизнью, устраняли последствия аварии.

Отметим, что ликвидаторам и жертвам облучения в результате катастрофы на ЧАЭС предусмотрена помощь на оздоровление и ряд дополнительных льгот.

В День ликвидаторов ЧАЭС возлагают цветы к памятникам жертвам аварии (фото: Getty Images)

Как устраняли угрозы, которые возникли после аварии

Ликвидация последствий аварии имела несколько этапов и началась немедленно в ночь трагедии. Уже через несколько часов после разрушения 4-го энергоблока пожарные и персонал ЧАЭС погасили многочисленные очаги возгораний. Таким образом удалось избежать угрозы распространения пожара на другие энергоблоки и возможного взрыва водорода, что привело бы к еще худшим последствиям. Сразу после аварии остановили работу остальных энергоблоков.

В результате взрыва 4-м энергоблоке произошел выброс радиоактивных веществ, положение ухудшало еще и то, что в разрушенном реакторе продолжались неконтролируемые ядерные и химические реакции с выделением тепла и извержением радиоактивных элементов, которые заражали большие территории.

На следующий день в развал 4-го энергоблока начали засыпать защитные материалы с вертолетов, чтобы изолировать реактор от окружающей среды. За две недели работ удалось засыпать материалами центральный зал слоем толщиной от 1 до 15 метров.

Ликвидация последствий аварии в первые дни после катастрофы (фото: BBC)

В этот же период подавали жидкий азот в активную зону реактора, чтобы ее охладить, а также удаляли воду из бассейна-барбатера. Уже в начале мая эксперты выдали заключение, что в реакторе не может возникнуть самоподдерживающейся цепной реакции, а выброс радиоактивных веществ в атмосферу сократился в несколько тысяч раз.

Последствия аварии на ЧАЭС устраняли люди различных профессий: пожарные, энергетики, инженеры, шахтеры, строители, рабочие и военнослужащие. В период самых активных работ в 1986-1987 годах было привлечено около 240 тыс. человек, а в последующие годы это число возросло до 600 тыс.

В ликвидации последствий аварии участвовали представители разных профессий (фото: BBC)

Участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (фото: wikimedia.org)

Людям приходилось работать посменно, чтобы уменьшить дозу радиации. Мало кто понимал весь уровень опасности. Первые пожарные, которые приехали сразу после вызова, работали без противорадиационных средств, поскольку их даже не предупредили о том, что этот пожар "особенный". Большинство из той смены умерли в течение 3 недель от последствий облучения.

После устранения неотложных последствий, было решено начать строительство саркофага над 4-м энергоблоком, к этим работам привлекли 90 тысяч человек. Проект выполнили в рекордно короткий срок – 206 суток. Укрытие было рассчитано на 20-40 лет, поэтому уже в 2000-х разработали проект нового саркофага. Его начали строить в 2012-м, а сдали в эксплуатацию в 2019-м. Оно рассчитано на 100 лет.

Всего к ликвидации последствий привлекли почти 600 тыс. человек (фото: BBC)

До октября 1986-го ЧАЭС не работала, тогда запустили 1-й и 2-й энергоблоки, в декабре 1987 года – 3-й. В 1995 году Украина подписала меморандум со странами "Большой семерки" и Комиссией Европейского Союза о программе закрытия станции. ЧАЭС остановила свою работу в декабре 2000 года.

220 тыс. ликвидаторов получили облучение (фото: Википедия)

Людям приходилось работать посменно, чтобы уменьшить дозы радиации (фото: ГСП "Чернобыльская станция)

Как СССР скрывал масштабы катастрофы

СССР всячески пытался скрыть масштабы катастрофы, особенно работали над тем, чтобы информация не "просочилась" за границу. В первый день аварии КГБ Киева и области получило распоряжение контролировать исходящую корреспонденцию и ограничить выход абонентов на международные линии связи, чтобы не допустить утечки информации.

Однако тогда в Швеции на АЭС Форсмарк обнаружили радиоактивные частицы, принесенные из западной части СССР. Только после этого сообщения советская власть объявила 27 апреля после обеда полную эвакуацию города Припять, что в 3 км от ЧАЭС.

О том, что произошла авария гражданам СССР сообщили только 28 апреля в телепрограмме "Время", не раскрыв масштабы разрушений ЧАЭС. 2 мая начали эвакуацию населения из 30-километровой зоны ЧАЭС. В общем, до конца года из 188 населенных пунктов переселили почти 116 тысяч человек.

Когда в мае люди начали массово обращаться в больницы, медики по указанию Минздрава УССР в историях болезней пациентов с признаками "лучевой болезни" указывали диагноз "вегетососудистая дистония".

Какие последствия Чернобыльской катастрофы

Взрыв на Чернобыльской АЭС равнялся мощности извержения 300 Хиросим. В результате катастрофы 11 тонн ядерного топлива попало в атмосферу. В первые 10 дней выброс активности из поврежденного реактора составлял десятки миллионов кюри в сутки, тогда снизился в тысячи раз.

Радиация распространилась на 200 тысяч кв. км (по другим данным 155 кв. км), четверть из них – сельскохозяйственные земли. При этом 60-70% загрязнения пришлось на территорию Беларуси.

30 сотрудников АЭС погибли в результате взрыва или острой лучевой болезни в течение нескольких месяцев со дня катастрофы. Точное количество жертв посчитать сложно, ВОЗ заявляет, что от радиоактивного загрязнения погибло до 4 000 человек. Независимые эксперты утверждают, что еще 8,5 миллиона жителей Украины, Беларуси, России получили значительные дозы облучения в первые дни после аварии.

Гринпис и международная организация "Врачи против ядерной войны" заявляют, что в результате аварии в Европе зафиксировано 10 000 случаев врожденных патологий у младенцев, 10 000 случаев рака щитовидной железы и ожидается еще 50 тысяч.

По выводам ВОЗ 2005 года, облучение получили 220 тысяч ликвидаторов. А организация Союз "Чернобыль" отмечает, что из 600 000 ликвидаторов 10% умерло, а 165 000 получили инвалидность.

Результаты анализа долгосрочного мониторинга злокачественных новообразований у населения показали, что количество случаев заболевания раком щитовидной железы у ликвидаторов увеличилось в 5,6 раза, а раком молочной железы у женщин-ликвидаторов – в полтора раза.

30-километровая зона отчуждения, которая образовалась после катастрофы, до сих пор остается непригодной для жизни людей, однако там водится много видов животных.

Также некоторые историки считают, что Чернобыльская катастрофа стала одной из причин, которая ускорила распад СССР.

Панорама сооружения нового укрытия над 4-м энергоблоком (фото: Википедия)