За день энергетики вернули свет в 4 населенных пункта после вражеских атак, - ДТЭК

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Разрушениям подвергается инфраструктура региона, повреждаются сети и оборудование.

"В течение 18 января энергетики ДТЭК вернули электроснабжение в 4 населенных пункта области. Снова со светом 2 161 семья региона", - отметили в компании.

Энергетики непрерывно работают уже 1061 сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 86 тысяч семей в 45 населенных пунктах, которые были без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.