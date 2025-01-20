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За день энергетики вернули свет в 4 населенных пункта после вражеских атак, - ДТЭК

Фото: энергетики вернули свет в 4 населенных пункта после вражеских атак (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Энергетики ДТЭК 18 января вернули свет жителям 4 населенных пунктов Донецкой области, пострадавших от обстрелов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Разрушениям подвергается инфраструктура региона, повреждаются сети и оборудование.

"В течение 18 января энергетики ДТЭК вернули электроснабжение в 4 населенных пункта области. Снова со светом 2 161 семья региона", - отметили в компании.

Энергетики непрерывно работают уже 1061 сутки и восстанавливают оборудование и линии сразу же, как только это становится возможным.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 86 тысяч семей в 45 населенных пунктах, которые были без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой и Днепропетровской областях.

 

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