День енергетика: кращі вітання з професійним святом

Привітання з Днем енергетика України в віршах та побажання в прозі
В найкоротший день року, 22 грудня, відзначається День енергетика - професійне свято працівників енергетичної галузі України. Дата свята вибрана не випадково, адже саме в найкоротший світловий день робота енергетиків найбільш помітна.
У День енергетика в Україні Styler зібрав кращі слова побажань, привітання у віршах, прозі і смс для винуватців свята.
День енергетика не випадково відзначають у найкоротший світловий день року - 22 грудня. Адже саме в цей час праця енергетиків найбільш помітна.
Цікаві факти з історії свята, і добірка яскравих привітань з Днем енергетика - у нас на Styler. Найтепліші слова побажань працівникам енергетичної галузі України, привітання у віршах, прозі та іскристі смс для винуватців свята.
Фото: Привітання з Днем енергетика (pixabay.com//NGSOFT)
Завдяки професіоналам своєї справи, ми можемо насолоджуватися теплом у своїх квартирах холодними зимовими вечорами, працювати і займатися домашніми справами в темний час доби, насолоджуватися переглядом фільмів, читанням книг під затишним світлом настільної лампи і ще багато чого. Сучасне життя неможливо уявити без електрики, а енергетики допомагають зробити його комфортним і продуктивним.
22 грудня святкують своє професійне свято всі працівники паливно-енергетичного комплексу України. Свято бере початок ще з часів СРСР, коли його відзначали на честь прийняття плану з електіфікаціі території Союзу в 1920 році. Однак електрика в Україні з'явилася задовго до цього.
У 70-х роках XIX століття в Києві були встановлені перші чотири електичні ліхтарі, а перші електростанції в великих містах запустили в 1890 році. На початку 90-х ХХ століття протяжність електромереж в Україні склала понад 1 млн. км, а в 1995 році в Запоріжжі була запущена найбільша в Європі на той момент АЕС, потужність якої склала 6 млн кВт. Зараз в Україні активно впроваджуються альтернативні джерела енергії, в різних регіонах країни вже діють вітряні і сонячні електростанції.
Оригінальні слова побажань енергетикам України в віршах:
Без енергії в світі немає життя.
Енергетик країну веде в майбуття!
Україна вогнями яскравими сяє,
Енергетиків з днем професійним вітає!
Ми вам вдячні за світло у кожному домі,
За тепло і за віддану працю невтомну.
Без проблем і аварій щодня працювати,
А сьогодні – найкраще відсвяткувати!
***
Ваше покликання ми не забудемо,
Світло в будинку приносите ви людям,
Енергетиків ми вітаємо,
Жити щасливо дружно побажаємо.
На роботі нових досягнень,
І бажань різних виконань,
Миру, світла і здоров'я міцніше,
Щоб жилося вам радісніше і легше.
Фото: Свято енергетиків - 22 грудня (pixabay.com/winterseitler)
Енергія і світло, і тепло…
Як в цих словах душі багато!
Серцям, які дарують всім добро,
Бажаєм щастя і вітаєм з професійним святом!
Робота – для держави необхідність,
Важливість і престижність в наші дні.
Хай колектив у злагоді працює
Й дарує людям і тепло, й вогні.
Винуватцям торжества приємно буде отримати подарунки до Дня енергетика, доповнені щирими словами подяки:
Дорогі енергетики, день і ніч не покладаючи рук ви забезпечуєте населення нашої країни такими звичними і незамінними речами в нашому житті: гарячою водою в крані, теплом в батареях, струмом в розетках. Так нехай у ваше професійне свято, 22 грудня, по трубопроводах теплових мереж у ваші домівки добереться затишок і щастя, по лініях електропередач вас знайде світле майбутнє, а надійна робота енергоджерел стане запорукою вашого матеріального достатку в сьогоденні.
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День енергетика можна вважати народним святом, адже результатами вашої праці користуються всі люди. І хоча за вікнами господарює зима, вона не завадить висловити ту теплоту, з якою ми до вас ставимося! Нехай відступлять в темряву засмучення і туга. Бажаємо вогню в серцях, любові в очах і невгамовної енергії в тілі!
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Бажаю професіоналу, щоб в День енергетика його подумки подякували за роботу тисячі людей. Енергетик - головна батарейка країни! Нехай же її акумулятор завжди буде по максимуму сповнений творчою енергією і життєвою силою. Бажаю приборкати океан електрики, і щоб в цій справі обходилося без штормів.
Короткі і гуморні смс зарядять позитивом і стануть запорукою відмінного святкового настрою:
Вітаємо енергетиків умілих -
Ми б без вас від холоду трусилися,
Побажати ми вам добра хотіли,
Щоб все у вас мрії збулися!
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Енергетиком бути круто,
Без сумнівів, це так -
Світло включив, і за хвилину
Відступає тьма і мрак.
Нехай завжди у вас контачить,
Струм біжить по дротах.
Щастя, радості, удачі
У свято ми бажаємо вам!
Фото: Красиві привітання з Днем енергетика (pixabay.com/gerhardt12)
Оригінальне побажання для енергетиків:
Вітаєм зі святом електродротів,
Гірлянд новорічних, ліхтарних стовпів,
Кухонних комбайнів і пральних машин,
Комп'ютерів, прасок, обігрівачів,
Гарячого душа, підлог, батарей,
Це свято для кожного з тисяч людей,
Які день у день нам дарують тепло
І світло в оселі, і в серці добро!
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Відео: РБК-Україна