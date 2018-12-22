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День енергетика: кращі вітання з професійним святом

STYLERЖиття    22.12.2018 - 08:30
День енергетика: кращі вітання з професійним святом
Фото: День працівників енергетичної промисловості (pixabay.com)

Привітання з Днем енергетика України в віршах та побажання в прозі

В найкоротший день року, 22 грудня, відзначається День енергетика - професійне свято працівників енергетичної галузі України. Дата свята вибрана не випадково, адже саме в найкоротший світловий день робота енергетиків найбільш помітна.

У День енергетика в Україні Styler зібрав кращі слова побажань, привітання у віршах, прозі і смс для винуватців свята.

День енергетика не випадково відзначають у найкоротший світловий день року - 22 грудня. Адже саме в цей час праця  енергетиків найбільш помітна.

Цікаві факти з історії свята, і добірка яскравих привітань з Днем енергетика - у нас на Styler. Найтепліші слова побажань працівникам енергетичної галузі України, привітання у віршах, прозі та іскристі смс для винуватців свята.

Привітання з Днем енергетикаФото: Привітання з Днем енергетика (pixabay.com//NGSOFT)

Завдяки професіоналам своєї справи, ми можемо насолоджуватися теплом у своїх квартирах холодними зимовими вечорами, працювати і займатися домашніми справами в темний час доби, насолоджуватися переглядом фільмів, читанням книг під затишним світлом настільної лампи і ще багато чого. Сучасне життя неможливо уявити без електрики, а енергетики допомагають зробити його комфортним і продуктивним.

День енергетика: історія свята

22 грудня святкують своє професійне свято всі працівники паливно-енергетичного комплексу України. Свято бере початок ще з часів СРСР, коли його відзначали на честь прийняття плану з електіфікаціі території Союзу в 1920 році. Однак електрика в Україні з'явилася задовго до цього.

У 70-х роках XIX століття в Києві були встановлені перші чотири електичні ліхтарі, а перші електростанції в великих містах запустили в 1890 році. На початку 90-х ХХ століття протяжність електромереж в Україні склала понад 1 млн. км, а в 1995 році в Запоріжжі була запущена найбільша в Європі на той момент АЕС, потужність якої склала 6 млн кВт. Зараз в Україні активно впроваджуються альтернативні джерела енергії, в різних регіонах країни вже діють вітряні і сонячні електростанції.

День енергетика: привітання у віршах

Оригінальні слова побажань енергетикам України в віршах:

Без енергії в світі немає життя.
Енергетик країну веде в майбуття!
Україна вогнями яскравими сяє, 
Енергетиків з днем професійним вітає!
Ми вам вдячні за світло у кожному домі,
За тепло і за віддану працю невтомну.
Без проблем і аварій щодня працювати,
А сьогодні – найкраще відсвяткувати!

***

Ваше покликання ми не забудемо, 
Світло в будинку приносите ви людям, 
Енергетиків ми вітаємо, 
Жити щасливо дружно побажаємо.
На роботі нових досягнень, 
І бажань різних виконань, 
Миру, світла і здоров'я міцніше, 
Щоб жилося вам радісніше і легше.

Пожелание в праздникФото: Свято енергетиків - 22 грудня (pixabay.com/winterseitler)

Енергія і світло, і тепло…
Як в цих словах душі багато!
Серцям, які дарують всім добро,
Бажаєм щастя і вітаєм з професійним святом!
Робота – для держави необхідність,
Важливість і престижність в наші дні.
Хай колектив у злагоді працює
Й дарує людям і тепло, й вогні.

Привітання на День енергетика в Україні: проза і тости

Винуватцям торжества приємно буде отримати подарунки до Дня енергетика, доповнені щирими словами подяки:

Дорогі енергетики, день і ніч не покладаючи рук ви забезпечуєте населення нашої країни такими звичними і незамінними речами в нашому житті: гарячою водою в крані, теплом в батареях, струмом в розетках. Так нехай у ваше професійне свято, 22 грудня, по трубопроводах теплових мереж у ваші домівки добереться затишок і щастя, по лініях електропередач вас знайде світле майбутнє, а надійна робота енергоджерел стане запорукою вашого матеріального достатку в сьогоденні.

***

День енергетика можна вважати народним святом, адже результатами вашої праці користуються всі люди. І хоча за вікнами господарює зима, вона не завадить висловити ту теплоту, з якою ми до вас ставимося! Нехай відступлять в темряву засмучення і туга. Бажаємо вогню в серцях, любові в очах і невгамовної енергії в тілі!

***

Бажаю професіоналу, щоб в День енергетика його подумки подякували за роботу тисячі людей. Енергетик - головна батарейка країни! Нехай же її акумулятор завжди буде по максимуму сповнений творчою енергією і життєвою силою. Бажаю приборкати океан електрики, і щоб в цій справі обходилося без штормів.

Прикольні смс в День енергетика

Короткі і гуморні смс зарядять позитивом і стануть запорукою відмінного святкового настрою:

Вітаємо енергетиків умілих -
Ми б без вас від холоду трусилися,
Побажати ми вам добра хотіли,
Щоб все у вас мрії збулися!

***

Енергетиком бути круто,
Без сумнівів, це так -
Світло включив, і за хвилину
Відступає тьма і мрак.
Нехай завжди у вас контачить,
Струм біжить по дротах.
Щастя, радості, удачі
У свято ми бажаємо вам!

Красиві привітання з Днем енергетикаФото: Красиві привітання з Днем енергетика (pixabay.com/gerhardt12)

Оригінальне побажання  для енергетиків:

Вітаєм зі святом електродротів,
Гірлянд новорічних, ліхтарних стовпів,
Кухонних комбайнів і пральних машин,
Комп'ютерів, прасок, обігрівачів,
Гарячого душа, підлог, батарей,
Це свято для кожного з тисяч людей,
Які день у день нам дарують тепло
І світло в оселі, і в серці добро!

Нагадаємо, 22 грудня православні християни відзначають День святої Анни. Особливі традиції свята стосуються вагітних жінки.

А вже 25 грудня християни-католики відзначать Різдво Христове. Деякі факти з історії свята в нашому матеріалі змусять здивуватися.

Відео: РБК-Україна

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