День енергетика: кращі вітання з професійним святом

Фото: День працівників енергетичної промисловості (pixabay.com)

Привітання з Днем енергетика України в віршах та побажання в прозі

В найкоротший день року, 22 грудня, відзначається День енергетика - професійне свято працівників енергетичної галузі України. Дата свята вибрана не випадково, адже саме в найкоротший світловий день робота енергетиків найбільш помітна.

У День енергетика в Україні Styler зібрав кращі слова побажань, привітання у віршах, прозі і смс для винуватців свята.

День енергетика не випадково відзначають у найкоротший світловий день року - 22 грудня. Адже саме в цей час праця енергетиків найбільш помітна.

Цікаві факти з історії свята, і добірка яскравих привітань з Днем енергетика - у нас на Styler. Найтепліші слова побажань працівникам енергетичної галузі України, привітання у віршах, прозі та іскристі смс для винуватців свята.

Фото: Привітання з Днем енергетика (pixabay.com//NGSOFT)

Завдяки професіоналам своєї справи, ми можемо насолоджуватися теплом у своїх квартирах холодними зимовими вечорами, працювати і займатися домашніми справами в темний час доби, насолоджуватися переглядом фільмів, читанням книг під затишним світлом настільної лампи і ще багато чого. Сучасне життя неможливо уявити без електрики, а енергетики допомагають зробити його комфортним і продуктивним.

День енергетика: історія свята

22 грудня святкують своє професійне свято всі працівники паливно-енергетичного комплексу України. Свято бере початок ще з часів СРСР, коли його відзначали на честь прийняття плану з електіфікаціі території Союзу в 1920 році. Однак електрика в Україні з'явилася задовго до цього.

У 70-х роках XIX століття в Києві були встановлені перші чотири електичні ліхтарі, а перші електростанції в великих містах запустили в 1890 році. На початку 90-х ХХ століття протяжність електромереж в Україні склала понад 1 млн. км, а в 1995 році в Запоріжжі була запущена найбільша в Європі на той момент АЕС, потужність якої склала 6 млн кВт. Зараз в Україні активно впроваджуються альтернативні джерела енергії, в різних регіонах країни вже діють вітряні і сонячні електростанції.

День енергетика: привітання у віршах

Оригінальні слова побажань енергетикам України в віршах:

Без енергії в світі немає життя.

Енергетик країну веде в майбуття!

Україна вогнями яскравими сяє,

Енергетиків з днем професійним вітає!

Ми вам вдячні за світло у кожному домі,

За тепло і за віддану працю невтомну.

Без проблем і аварій щодня працювати,

А сьогодні – найкраще відсвяткувати!

***

Ваше покликання ми не забудемо,

Світло в будинку приносите ви людям,

Енергетиків ми вітаємо,

Жити щасливо дружно побажаємо.

На роботі нових досягнень,

І бажань різних виконань,

Миру, світла і здоров'я міцніше,

Щоб жилося вам радісніше і легше.

Фото: Свято енергетиків - 22 грудня (pixabay.com/winterseitler)

Енергія і світло, і тепло…

Як в цих словах душі багато!

Серцям, які дарують всім добро,

Бажаєм щастя і вітаєм з професійним святом!

Робота – для держави необхідність,

Важливість і престижність в наші дні.

Хай колектив у злагоді працює

Й дарує людям і тепло, й вогні.

Привітання на День енергетика в Україні: проза і тости

Винуватцям торжества приємно буде отримати подарунки до Дня енергетика, доповнені щирими словами подяки:

Дорогі енергетики, день і ніч не покладаючи рук ви забезпечуєте населення нашої країни такими звичними і незамінними речами в нашому житті: гарячою водою в крані, теплом в батареях, струмом в розетках. Так нехай у ваше професійне свято, 22 грудня, по трубопроводах теплових мереж у ваші домівки добереться затишок і щастя, по лініях електропередач вас знайде світле майбутнє, а надійна робота енергоджерел стане запорукою вашого матеріального достатку в сьогоденні.

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День енергетика можна вважати народним святом, адже результатами вашої праці користуються всі люди. І хоча за вікнами господарює зима, вона не завадить висловити ту теплоту, з якою ми до вас ставимося! Нехай відступлять в темряву засмучення і туга. Бажаємо вогню в серцях, любові в очах і невгамовної енергії в тілі!

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Бажаю професіоналу, щоб в День енергетика його подумки подякували за роботу тисячі людей. Енергетик - головна батарейка країни! Нехай же її акумулятор завжди буде по максимуму сповнений творчою енергією і життєвою силою. Бажаю приборкати океан електрики, і щоб в цій справі обходилося без штормів.

Прикольні смс в День енергетика

Короткі і гуморні смс зарядять позитивом і стануть запорукою відмінного святкового настрою:

Вітаємо енергетиків умілих -

Ми б без вас від холоду трусилися,

Побажати ми вам добра хотіли,

Щоб все у вас мрії збулися!

***

Енергетиком бути круто,

Без сумнівів, це так -

Світло включив, і за хвилину

Відступає тьма і мрак.

Нехай завжди у вас контачить,

Струм біжить по дротах.

Щастя, радості, удачі

У свято ми бажаємо вам!

Фото: Красиві привітання з Днем енергетика (pixabay.com/gerhardt12)

Оригінальне побажання для енергетиків:

Вітаєм зі святом електродротів,

Гірлянд новорічних, ліхтарних стовпів,

Кухонних комбайнів і пральних машин,

Комп'ютерів, прасок, обігрівачів,

Гарячого душа, підлог, батарей,

Це свято для кожного з тисяч людей,

Які день у день нам дарують тепло

І світло в оселі, і в серці добро!

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Відео: РБК-Україна