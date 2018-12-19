День адвокатури: привітання з професійним святом

Побажання у віршах, прозі, прикольні привітання на День адвоката в Україні
19 грудня в Україні відзначається День адвокатури. Дата свята пов'язана із знаковою для даної професії подією. Саме в цей день в 1992 році Верховною Радою був прийнятий закон "Про адвокатуру".
Добірка красивих і оригінальних привітань зі святом українських адвокатів для колег, друзів, рідних і від вдячних клієнтів.
Побажання для українських адвокатів від колег і клієнтів:
У День українського адвоката
Дотримання законів нехай буде святом.
Правильних рішень, успішних процесів,
Розвитку та розширення інтересів.
Порядних партнерів, енергійності,
Достатку, вражень і практичності,
Любові такої, щоб вела й надихала,
На справи добрі і щастя сподвигала!
Фото: День адвокатури 19 грудня (pixabay.com)
Хай закони від зубів в тебе аж відскакують,
Хай клієнти за роботу добрим словом дякують,
Хай ростуть твої доходи, як на дріжджах тісто,
Виграються усі справи хай в судах всі чисто!
Зичу тільки перемоги всюди здобувати!
Успіхів тобі у свято зичу, адвокате!
Привітання з Днем адвоката для друзів:
Хай будуть вагомими докази,
Хай справі на руку всі покази,
Хай успіх тобі усміхається,
До тебе хай всі дослухаються,
В кар’єрі бажаю підйому,
Забути назавжди про втому,
Трудитись бажаю завзято!
Зі святом тебе, адвокате!
Відмінні побажання для тостів і офіційних поздоровлень в День адвокатури:
Дорогий друг! В твоє професійне свято, мені хочеться відійти від шаблонів і поговорити про твою адвокатську пам'ять. Про пам'ять, яка зберігає сотні статей законів, тисячі фактів і десятки тисяч людських історій. Про пам'ять, яка виручає в потрібний момент і допомагає врятувати людську долю. І про пам'ять, яка всупереч величезній завантаженості, зберігає теплі спогади про дружбу і кохання. Нехай вона завжди буде міцною і ясною.
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Все наше життя обплетене тонкощами права. Як не заплутатися в ньому з головою, як відстояти те, що належить за законом, і не потрапити в неприємності з ним? Про це нам без прикрас і без приховування розповість адвокат, і сьогодні ми вітаємо вас з професійним святом, сердечно дякуємо за виконану роботу і бажаємо всього найкращого!
Фото: Вітання з Днем адвоката (pixabay.com)
Привітання з Днем адвоката з гумором:
Серйозний погляд і кожне слово - вагоме ... На лобі залягла складка від довгих дум ... Вітаємо зі святом, жрець Феміди! Нехай правда і закон завжди будуть на боці твоїх починань, і нехай кожен день приносить у твою довге життя нову частинку щастя і яскраву, незабутню грань!
Короткі і жартівливі вітальні повідомлення для близьких:
Хай успіх з тобою завжди тет-а-тет,
Хай стрімко зростає твій авторитет,
Хай приклад беруть з тебе всі адвокати,
Прийми привітання, мій друже, зі святом!
Фото: Прикольні смс з Днем адвоката (pixabay.com)
Підніміть настрій своєму другові-адвокату прикольною смс-кою з веселими побажаннями:
Сто тисяч аргументів,
Що ти відмінний спец!
Закон на сто відсотків
Ти знаєш, молодець!
Не потрібно доказів!
Ти класний адвокат.
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Відмінний оратор, психолог і особистість,
Справи всі ведеш ти легко на "відмінно"!
Тебе вітаю я з Днем адвоката,
За чесність нехай зросте втричі зарплата!
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Адвоката, важливу фігуру,
Вітаю з Днем адвокатури.
Справ простих, клієнтів адекватних,
Кохання та великої зарплати.
До речі, 19 грудня в Україні відзначається добре зимове свято - День святого Миколая.
Також раніше ми розповідали, куди варто відправитися на новорічні свята, щоб побачити північне сяйво.
Відео: РБК-Україна