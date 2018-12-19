День адвокатури: привітання з професійним святом

Фото: День адвокатури України (pixabay.com)

Побажання у віршах, прозі, прикольні привітання на День адвоката в Україні

19 грудня в Україні відзначається День адвокатури. Дата свята пов'язана із знаковою для даної професії подією. Саме в цей день в 1992 році Верховною Радою був прийнятий закон "Про адвокатуру".

Добірка красивих і оригінальних привітань зі святом українських адвокатів для колег, друзів, рідних і від вдячних клієнтів.

День адвокатури України: привітання у віршах

Побажання для українських адвокатів від колег і клієнтів:

У День українського адвоката

Дотримання законів нехай буде святом.

Правильних рішень, успішних процесів,

Розвитку та розширення інтересів.

Порядних партнерів, енергійності,

Достатку, вражень і практичності,

Любові такої, щоб вела й надихала,

На справи добрі і щастя сподвигала!

Фото: День адвокатури 19 грудня (pixabay.com)

Хай закони від зубів в тебе аж відскакують,

Хай клієнти за роботу добрим словом дякують,

Хай ростуть твої доходи, як на дріжджах тісто,

Виграються усі справи хай в судах всі чисто!

Зичу тільки перемоги всюди здобувати!

Успіхів тобі у свято зичу, адвокате!

Привітання з Днем адвоката для друзів:

Хай будуть вагомими докази,

Хай справі на руку всі покази,

Хай успіх тобі усміхається,

До тебе хай всі дослухаються,

В кар’єрі бажаю підйому,

Забути назавжди про втому,

Трудитись бажаю завзято!

Зі святом тебе, адвокате!

Привітання на День адвоката в Україні в прозі

Відмінні побажання для тостів і офіційних поздоровлень в День адвокатури:

Дорогий друг! В твоє професійне свято, мені хочеться відійти від шаблонів і поговорити про твою адвокатську пам'ять. Про пам'ять, яка зберігає сотні статей законів, тисячі фактів і десятки тисяч людських історій. Про пам'ять, яка виручає в потрібний момент і допомагає врятувати людську долю. І про пам'ять, яка всупереч величезній завантаженості, зберігає теплі спогади про дружбу і кохання. Нехай вона завжди буде міцною і ясною.

***

Все наше життя обплетене тонкощами права. Як не заплутатися в ньому з головою, як відстояти те, що належить за законом, і не потрапити в неприємності з ним? Про це нам без прикрас і без приховування розповість адвокат, і сьогодні ми вітаємо вас з професійним святом, сердечно дякуємо за виконану роботу і бажаємо всього найкращого!

Фото: Вітання з Днем адвоката (pixabay.com)

Привітання з Днем адвоката з гумором:

Серйозний погляд і кожне слово - вагоме ... На лобі залягла складка від довгих дум ... Вітаємо зі святом, жрець Феміди! Нехай правда і закон завжди будуть на боці твоїх починань, і нехай кожен день приносить у твою довге життя нову частинку щастя і яскраву, незабутню грань!

Прикольні привітання з Днем адвокатури в смс

Короткі і жартівливі вітальні повідомлення для близьких:

Хай успіх з тобою завжди тет-а-тет,

Хай стрімко зростає твій авторитет,

Хай приклад беруть з тебе всі адвокати,

Прийми привітання, мій друже, зі святом!

Фото: Прикольні смс з Днем адвоката (pixabay.com)

Підніміть настрій своєму другові-адвокату прикольною смс-кою з веселими побажаннями:

Сто тисяч аргументів,

Що ти відмінний спец!

Закон на сто відсотків

Ти знаєш, молодець!

Не потрібно доказів!

Ти класний адвокат.

***

Відмінний оратор, психолог і особистість,

Справи всі ведеш ти легко на "відмінно"!

Тебе вітаю я з Днем адвоката,

За чесність нехай зросте втричі зарплата!

***

Адвоката, важливу фігуру,

Вітаю з Днем адвокатури.

Справ простих, клієнтів адекватних,

Кохання та великої зарплати.

До речі, 19 грудня в Україні відзначається добре зимове свято - День святого Миколая.

Також раніше ми розповідали, куди варто відправитися на новорічні свята, щоб побачити північне сяйво.

Відео: РБК-Україна