"Демонстрація сили і безкарності". Наєв про загострення на Донбасі

"Основна мета таких провокацій - це демонстрація сили, безкарності та зухвалості. При цьому, зазначеними діями противник намагається мотивувати військове командування операції Об’єднаних Сил дати "гідну відповідь" з одночасною фіксацією порушень з нашого боку", - зазначив Наєв.

На його думку, особлива увага приділяється викривленому висвітленню реальної обстановки в ЗМІ та звинуваченням вищого військово-політичного керівництва нашої держави у штучному загостренні ситуації на лінії розмежування.