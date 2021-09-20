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"Демонстрація сили і безкарності". Наєв про загострення на Донбасі

Автор: Марія Кучерявець, Олег Черниш

Ситуація в районі проведення ООС з кінця серпня почала загострюватись. Чи не вперше за останні декілька років російсько-окупаційні війська завдали ударів по містах поблизу лінії розмежування - Авдіївці і Щастю, що виглядає як демонстрація сили і безкарності зі сторони країни-окупанта.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Основна мета таких провокацій - це демонстрація сили, безкарності та зухвалості. При цьому, зазначеними діями противник намагається мотивувати військове командування операції Об’єднаних Сил дати "гідну відповідь" з одночасною фіксацією порушень з нашого боку", - зазначив Наєв.

На його думку, особлива увага приділяється викривленому висвітленню реальної обстановки в ЗМІ та звинуваченням вищого військово-політичного керівництва нашої держави у штучному загостренні ситуації на лінії розмежування.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 вересня, російські найманці на Донбасі 8 разів порушили режим тиші, поранення отримав військовослужбовець ЗСУ.

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