Демократи зберегли більшість у Палаті представників США

Демократична партія США зберегла більшість у Палаті представників Конгресу. Вся Палата представників, в якій 435 учасників голосування, переобиралася 3 листопада.

Про це повідомляє CNN.

Такі висновки зроблені на підставі тих результатів, які вже отримали демократи в Нижній палаті Конгресу США, а також на результати попередніх підрахунків на виборах по тих округах, де демократи значно лідирують, зазначає телеканал.

Саме більшість у палаті представників обирає спікера палати, який вважається третім за статусом політиком США після президента і віце-президента. Чинний спікер палати - 80-річна Ненсі Пелосі - має шанси зберегти свою посаду.

Вона неодноразово критикувала дії президента Дональда Трампа.

Як писало РБК-Украина, низка американських ЗМІ заявила про перемогу Байдена на виборах президента США.

Так, лідер Демократичної партії Джо Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів Америки. Своєю чергою, чинний глава США Дональд Трамп має намір подати в суд.

Байден підкреслив, що для нього честь бути обраним американцями на посаду президента.