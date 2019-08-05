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Демократи США звинувачують Трампа у розпалюванні расової ненависті і ворожнечі

Новини » Політика    05.08.2019 - 11:39
Демократи США звинувачують Трампа у розпалюванні расової ненависті і ворожнечі
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Демократи вважають, що Трамп "несе непряму відповідальність за масове вбивство в Ель-Пасо"

Представники Демократичної партії США звинувачують президента країни Дональда Трампа у розпалюванні расової ворожнечі та ненависті, що призводить до масових вбивств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Демократи заявляють, що риторика Трампа розпалює ненависть та расову ворожнечу, а також заохочує націоналізм. Як результат виникають такі злочини через ненависть, як масове вбивство в Ель-Пасо.

"У нас такий президент, який вирішив використати свої слова таким чином, щоб вони поширювали серед нас ідеї ненависті і роз'єднання", - заявила сенатор Камала Харріс штату Каліфорнія.

У свою чергу, мер міста Саут-Бенд (штат Індіана) Піт Буттиджич заявив, що Трамп як мінімум потурає білому націоналізму і заохочує його.

Також, колишній міністр житлового будівництва і міського розвитку США Джуліан Кастро закликав Трампа спробувати об'єднати американців, а не розпалювати полум'я фанатизму.

"Недостатньо сказати, що ви самі не відчуваєте ненависті. Якщо ви активно не боретеся з ненавистю, то є співучасником того, що відбувається", - заявив сенатор від штату Нью-Джерсі Корі Букер.

Зазначимо, У США менш ніж за 24 години сталися два масових розстрілів людей.

Нагадаємо, що у місті Ель-Пасо, в американському штаті Техас, в одному з торгових центрів сталася стрілянина. У результаті збройного нападу загинули 20 людей, ще кілька десятків отримали поранення. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у скоєнні нападу.

 

 

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