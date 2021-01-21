Демократична партія отримала контроль над Сенатом США

Демократи отримали формальний контроль над сенатом США з приведенням до присяги у середу трьох нових сенаторів. Сенатори-демократи Джон Оссофф і Рафаель Уорнок з Джорджії прийняли присягу.

Про це повідомляє CNN.

Також до сенату приєднався Алекс Паділья, якого губернатор Каліфорнії призначив замість Камали Харріс.

Тепер розклад в сенаті 50 на 50 сенаторів від обох партій, але віце-президент Харріс в своїй офіційній якості президента сенату може голосувати при рівному розподілі голосів, і це дає демократам технічний контроль над палатою.

Демократичний контроль над Сенатом надав обраному президенту Джо Байдену більше можливостей для його реалізації амбітної програми, яка включає нові стимули і витрати на інфраструктуру.

Це може також включати більш високі корпоративні податки і більш жорстке регулювання, що зазвичай не вітається Уолл-стріт.

Це, в свою чергу, може збільшити регуляторні ризики для банків, охорони здоров'я, великих технологічних компаній і компаній, що працюють на викопному паливі, а також знизити податкові надходження.

Як повідомляло РБК-Україна, демократ Рафаель Уорнок перемагає у другому турі виборів в сенат США в штаті Джорджія. Він обігнав республиканку Келлі Лефлера.