Демократы собирают средства, чтобы противостоять конфликту Трампа с Зеленским

В электронном письме, отправленном из "Фонда борьбы Харрис", связанного с кампанией бывшей вице-президенткой США Камалой Харрис, сказано, что встреча в Овальном кабинете в пятницу стала "наглядной демонстрацией того", о чем предупреждала она во время своих дебатов с Дональдом Трампом. Речь о периоде, когда Харрис была кандидатом в президенты США.

"Насколько быстро Трамп - после всего, что американцы сделали и пожертвовали ради сохранения способности Украины бороться за независимость - готов уступить ради одолжения и того, что, как ему кажется, является дружбой с Владимиром Путиным", - говорила вице-президент.

В письме говорится, что "то, что произошло вчера, было нехорошо для Украины, нехорошо для наших союзников в Европе и нехорошо для Америки".

Также в обращении содержится призыв к пожертвованиям для поддержки "Конгресса, который сможет контролировать эту администрацию" (речь об администрации Трампа).