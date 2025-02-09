Демократы могут приостановить работу правительства, чтобы добиться уступок от Трампа

"Стратегия заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы помешать Дональду Трампу причинять вред американцам, делать нас менее защищенными и повышать наши расходы. Мы рассмотрим каждый инструмент в нашем арсенале, как мы это делали на прошлой неделе, чтобы убедиться, что мы не позволим ему причинять вред людям", - сказал Букер.

Ранее он заявил, что хотя демократы "не собираются прекращать работу правительства", однако они хотят "выступить против действий Дональда Трампа, которые наносят вред всем американцам", утверждая, что страна "сейчас находится в кризисе".

Также сенатор-демократ выступил против ужесточения Трампом инициатив в области разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

"Это ошеломляет меня, особенно потому, что они, они действительно обвиняют это слово DEI, как будто это что-то, что подрывает способность правительства нанимать лучших людей. На самом деле все наоборот. Когда мы пытаемся нанять лучших из лучших, проводим более широкий поиск, чтобы попасть в HBCU или учреждения, обслуживающие испаноязычных, чтобы найти как можно больше кандидатов. Для меня это своего рода вещи, которые помогают нам нанимать лучших из лучших", - пояснил он.

Букер добавил, что то, что делает Трамп, является последовательной ложью людям под видом некого "благородного идеала".