Demidov Armor — унікальні бронежилети прихованого носіння

Цілком інноваційний продукт, що не має аналогів, у сегменті індивідуального захисту був представлений на ринку брендом Demidov Armor. Відома американська компанія відкрила своє перше представництво в Україні.

За оцінками, тільки в Америці зброю щодня використовують не менше п'яти тисяч. Найчастіше жертвами нападів стають бізнесмени, політики, заможні люди. Для них єдиним способом уникнути серйозних травм, поранень та смерті стає носіння ефективного бронезахисту.

Розробка Demidov Armor поєднує всі переваги існуючих видів броні:

максимальний рівень комфорту носіння;

можливість поєднання з будь-якими видами одягу;

чудові балістичні показники.

Бронежилети Demidov відносяться до сегменту luxury. Вони виробляються на основі найпросунутішої технології MY proofing. Головною метою створення броні виступає збереження людського життя та здоров'я. Водночас розробник прагне зробити свій продукт найбільш зручним, комфортним і дійсно прихованим.

Зовнішні характеристики інноваційної броні Demidov Armor

У світі існує 3 стандарти бронежилетів прихованого захисту - американський, європейський, російський. Це пов'язано з призначенням кожного класу щодо різних типів зброї.

Стандартна броня складається із шарів, не пов'язаних між собою. У Demidov всі шари з'єднуються між собою. Підвищується рівень жорсткості, що зменшує силу тупої травми. Індивідуальне виробництво формою тіла забезпечує рівномірний розподіл навантажень. Таким чином, підвищується рівень комфорту носіння броні.

Раніше у виробництві використовувався кевлар. Demidov Armor застосовує високомолекулярний поліетилен. Він міцніший на 40%, зовсім не боїться води. Кожна модель створюється індивідуально. Це особливо важливо для людей із нестандартною комплектацією. Вони можуть розраховувати на максимальну безпеку.

Для ідеального результату спочатку сканують тіло. Створюються прес-форми з точною геометрією торсу. Це дозволяє фіксувати зріз бронепанелі. Захист залишається непомітним під одягом. При цьому площа покриття максимальна.

Внутрішні характеристики бронежилетів Demidov Armor

Випробування показують, що Demidov Armor має мінімальну глибину ударних навантажень. Залежно від типу зброї, вона варіюється від 0 до 15 мм. Для порівняння балістичні показники захисту американського стандарту: глибина проникнення 13-40 мм.

У виробництві броні Demidov використовуються найкращі балістичні матеріали, удосконалені композити та теплоізоляційні склади. Постачаються бронежилети Demidov Armor у комплекті з чохлами різних відтінків. Це дає можливість використовувати їх у будь-яких кліматичних умовах, під різними видами одягу.

Сучасний бронежилет прихованого носіння Demidov Armor – вибір VIP осіб. Завдяки використанню в оздобленні броньованих жилетів високоякісної алькантари вони є не тільки засобом індивідуального захисту, але й предметом моди.