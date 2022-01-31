У справі про масові заворушення затримали скандального полковника Голубана

За його словами, Голубан є одним із затриманих.

"Це Голубан Юрій Степанович, був командиром роти у складі батальйону "Восток" у так званій "ДНР". Якщо подивитися його біографію, то в 2018 звільнився з посади заступника начальника тренінгового центру ГУНП в Київській області", - зазначив він.

Джерело додало, що Голубан виконував організаторські повноваження, а також мав залучити до заворушень ще близько 200 "своїх людей"

Хто такий Юрій Голубан

Полковник Національної поліції Голубан з 1994 року служив у спецпідрозділах МВС України та СБУ, зокрема, в "Альфі". 2014 року пішов у батальйон "Київ-1", служив у гарячих точках АТО, був командиром роти спецпризначення при ГУНП у Донецькій області.

В 2017 році Служба безпеки України завела на нього кримінальну справу, запідозривши у державній зраді. За даними слідства, на початку бойових дій на Донбасі той воював на боці терористів. Справа була відкрита під тиском журналістів та громадськості.

У лютому 2019 року тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков говорив, що щодо Голубана тривало розслідування, його було звільнено з органів. За його словами, коли слідство почало з'ясовувати деталі, стало зрозуміло, що у 2014 році Голубан понад місяць "невідомо де знаходився". Проте точних доказів його провини не було.