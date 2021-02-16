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По справі лісових пожеж в Луганській області оголосили нові підозри

Новость на русском → Луганська область, Вівторок 16 лютого 2021 11:09
По справі лісових пожеж в Луганській області оголосили нові підозри Фото: пожежі (dsns)
Автор: Анастасія Рокитна

Минулого року у Луганській області були масштабні лісові пожежі, в результаті яких загинули три людини. Правоохоронці встановили, що пожежники до місця не виїжджали і фіксували це лише "на папері".

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Як повідомляється, через це підозру повідомили начальнику одного з відділів Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Луганській області.

Його підозрюють у підбурюванні до вчинення службового підроблення за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України). Ще 5 працівників підпорядкованих територіальних підрозділів підозрюються у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України).

"До офіційної документації підозрювані вносили неправдиву інформацію про виїзд на охоплену вогнем територію садівничого товариства "Озеро Вовче" в Новоайдарському районі... Cлідством встановлено, що такі заходи не здійснювались, а підозрювані умисно фальсифікували 46 актів про пожежі для викривлення статистичних показників", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що по справі пожеж в Луганській області оголосили підозру трьом посадовцям ДСНС.

Нагадаємо, раніше була версія, що однією з причин пожеж могло бути те, що у рятувальників не було палива.

Також повідомлялося, що пожежами в Луганській області знищено майже 5 гектарів території.

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