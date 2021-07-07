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"Дельта" став домінуючим штамом COVID в CША та Німеччині

Автор: Сергій Пишкін

"Дельта" штам COVID продовжує стрімко поширюватись по всьому світу. Наразі різновид став домінуючим на території Сполучених Штатів Америки та Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC та німецьке видання Der Spiegel.

Відповідно до доповіді Інституту вірусології імені Роберта Коха, починаючи з кінця червня, частка поширення "Дельти" на території Німеччини становить 59%. Зокрема, новий штам витіснив свого попередника - "Альфу", який був поширений у Європі на початку поточного року. Наразі лише третина усіх зареєстрованих випадків належить альфа-варіанту.

Тим часом згідно з публікацією Центра з контролю й профілактики захворювань (CDC), "Дельта", який наразі поширений, як мінімум в 104 країнах, також став домінуючим й на території США. Сьогодні частка поширення штаму становить 51,7%.

Нещодавно представники охорони здоров’я США попереджали про стрімке поширення "Дельта" штаму, оскільки його поширеність заражень подвоюється кожні два тижні.

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