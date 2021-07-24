"Дельта"-штам може стати політичною загрозою для адміністрації Байдена, - WP

В адміністрації Білого дому сподівалися відійти від порядку денного з коронавірусною інфекцією, зосередивши увагу на інших пунктах.

У Білому домі вищі посадові особи все більше турбуються через рівень захворюваності. Також викликає побоювання низький рівень вакцинації в низці штатів.

За даними джерел в адміністрації Байдена, команда президента була готова до сплеску захворюваності. Проте чиновники не допускали, що інфікування буде настільки масштабним.

Офіційні особи зараз вивчають моделі, які передбачають від декількох тисяч нових випадків COVID-19 до більш ніж 200 тис.кожен день восени.

Політичний консультант Корнелл Белчер звернув увагу, що, якщо хворіють сотні тисяч американців, такий розклад проблематичний для будь-якого глави держави.

Вищі посадові особи запевняють, що Байден не збирається припиняти свої зусилля з вакцинації та боротьби з пандемією.