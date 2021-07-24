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"Дельта"-штам може стати політичною загрозою для адміністрації Байдена, - WP

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Вашингтон, Субота 24 липня 2021 22:58
"Дельта"-штам може стати політичною загрозою для адміністрації Байдена, - WP Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Швидке зростання числа випадків коронавірусу, викликаних"Дельта" -штамом, За останній місяць серйозно звернув увагу американської влади на пандемію. В результаті погіршення ситуації COVID-19 можуть знову включити до порядку денного президента США Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

В адміністрації Білого дому сподівалися відійти від порядку денного з коронавірусною інфекцією, зосередивши увагу на інших пунктах.

У Білому домі вищі посадові особи все більше турбуються через рівень захворюваності. Також викликає побоювання низький рівень вакцинації в низці штатів.

За даними джерел в адміністрації Байдена, команда президента була готова до сплеску захворюваності. Проте чиновники не допускали, що інфікування буде настільки масштабним.

Офіційні особи зараз вивчають моделі, які передбачають від декількох тисяч нових випадків COVID-19 до більш ніж 200 тис.кожен день восени.

Політичний консультант Корнелл Белчер звернув увагу, що, якщо хворіють сотні тисяч американців, такий розклад проблематичний для будь-якого глави держави.

Вищі посадові особи запевняють, що Байден не збирається припиняти свої зусилля з вакцинації та боротьби з пандемією.

Нагадаємо, раніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус попередив про початок нової хвилі пандемії коронавірусу. За його словами, це викликано домінуванням у світі штаму "Дельта", який спостерігається вже більш ніж в 111 країнах.

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Джозеф Байден Коронавірус "Дельта"
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