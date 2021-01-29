Справа "Золотого Мандарина": юрист звернув увагу на тиск з боку детективів НАБУ

Фото: Верховний суд (РБК-Україна)

Після початку розгляду Верховним судом заяви Георгія Логвинського про виконання рішень ЄСПЛ по так званій справі "Золотого мандарина", в будівлі Великої палати суду з'явилися детективи Національного антикорупційного бюро України. Як відомо, в рамках цієї справи суд розглядає правомірність дій НАБУ.

Про це написав правозахисник і юрист Ростислав Кравець в Facebook.

"Через 15 хвилин після закінчення розгляду справи Логвинського, наскільки я знаю пов'язаного з незаконною діяльністю НАБУ, після ЄСПЛ, у Великій палаті та оголошення перерви у засіданні, у будівлю Великої палати приходять два детективи НАБУ", - написав Кравець, звернувши увагу на дивний факт такого співпадіння.

Варто відзначити, що на сторінці Верховного суду у Facebook пізніше підтвердили, що детективи Національного антикорупційного бюро України приходили у приміщення суду. У прес-службі суду стверджують, що для збирання пояснень у рамках розслідування кримінальної справи.

"Про перебування детективів НАБУ в приміщенні Верховного суду. В рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за заявою Верховного суду, детективи Національного антикорупційного бюро України Панайотов Є.О. і Гудз В.М. 27 січня 2021 року з 14:10 до 16:35 у приміщенні Верховного суду за адресою Орлика, 8 здійснювали збір пояснень співробітників Верховного суду за зазначеною заявою", - йдеться в повідомленні суду.

Також у суді зазначили, що ніяких зустрічей із суддями або головою Верховного суду не відбувалося. Водночас ніякі інші подробиці прес-служба Верховного суду не розголошує.

Кравець в коментарі в Facebook пізніше назвав ситуацію, що склалася "небаченим досі сервісом". "Верховний суд за них виправдався - каже чай ходили пити, а заодно і розпитати по якусь заяву ВС. Небачений досі сервіс", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше представники адвокатської спільноти у Верховному суді підтримали позицію ЄСПЛ, який виніс рішення щодо порушення міжнародних зобов'язань України при розслідуванні справи "Золотого Мандарина".

Як повідомляло РБК-Україна, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав протиправними дії Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) по справі "Золотого мандарина".

Це справа полягає в тому, що компанія у 2000-х передала "Київенерго" на зберігання мазут, але та відмовилася повернути його. В результаті "Золотий мандарин" дійшов до ЄСПЛ і отримав рішення про компенсацію, а Мін'юст у 2015 році підписав документ про врегулювання спору. ЄСПЛ ухвалив цей документ і зняв необхідність виплати додаткової компенсації, зобов'язавши Україну виконати рішення судів про повернення вартості мазуту.

Україна виплатила компенсацію з держбюджету, але у 2017 році Мін'юст подав позов до "Київенерго" про повернення цих коштів. У НАБУ підозрюють, що чиновники Мін'юсту могли зловживати службовим становищем в інтересах "Золотого мандарина".