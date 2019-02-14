Справа заводу "Краян": НАБУ не змігло вилучити інформацію з телефону Труханова

"Айфони" і "айпади" повернули власникам

Специалисты Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) не смогли преодолеть защиту мобильных устройств, изъятых у мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана. Об этом на сегодняшнем заседании Малиновского районного суда Одессы по так называемому "делу Краяна" заявил прокурор САП, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "Думская".

"Айфоны" и "айпады" вернули владельцам.

"Наши технические возможности не позволяют работать с такой техникой", - заявил он.

Ранее НАБУ опубликовало инфографику выбранных мер фигурантам так называемого дела завода "Краян".

РБК-Украина писало, что в сентябре 2016 мэрия Одессы приобрела у частной структуры здание, которое раньше принадлежало ГП "Завод "Краян", за 185 млн гривен. Сама структура в начале 2016 года приобрела здание на аукционе за 11,5 млн гривен, а полученные от мэрии деньги "продавец" пытался перечислить фиктивной компании, руководитель которой находится в зоне АТО.

В деле завода "Краян" фигурируют 8 человек, в частности, действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, которому сейчас по решению суда избрана мера пресечения в виде личного поручительства.