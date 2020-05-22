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Справа України проти Росії: Кулеба розповість деталі міжнародного трибуналу

Новини » Політика     22.05.2020 - 05:09
Справа України проти Росії: Кулеба розповість деталі міжнародного трибуналу
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Глава МЗС підпише Меморандум у справі про захоплення моряків у Чорному морі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповість зранку у п'ятницю, 22 травня, деталі у справі України проти Росії, яка стосується захоплення Росією українських моряків. Також буде підписано Меморандум.

Про це повідмляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення з сайту МЗС.

Зазначається, що о 9:30 ранку розпочнеться онлайн-брифінг, під час якого Кулеба підпише Меморандум України у справі про захоплення моряків та кораблів у Чорному морі 25 листопада 2018 року. Документ, буде переданий Міжнародному морському трибуналу.

Зокрема, Україна вимагатиме від Росії моральної і матеріальної компенсації для 24 українських моряків.

Трансляція брифінгу відбудеться на сторінках МЗС України у YouTube та Facebook.

Нагадаємо, 21 травня президент Володимир Зеленський уповноважив заступника міністра закордонних справ України Євгена Єніна представляти державу в Міжнародному суді ООН у справі про захоплення в полон українських моряків поблизу Керченської протоки Російською Федерацією.

Додамо, що звільнені з російського полону українські моряки отримали статус учасників бойових дій.

Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України ООНморякиДмитро Кулеба
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