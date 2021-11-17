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Справа Тупицького. Верховний суд відмовив ОП у припиненні розгляду

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Велика палата Верховного суду відмовила Офісу президента, який просив зупинити розгляд справи про законність звільнення голови КСУ Олександра Тупицького. Дата наступного засідання поки не призначена.

Про це повідомляє РБК-Україна із засідання суду.

У середу, 17 листопада, Велика палата ВС почала розглядати законність указу Зеленського про звільнення Тупицького. ОП попросила суд зупинити розгляд.

Це пов'язано з тим, що в середині жовтня КСУ відкрив провадження про конституційність цього ж указу. Відповідно, на думку ОП, треба спочатку дочекатися рішення у цій справі.

Велика палата не погодилася з цим і відхилила клопотання ОП. Про це оголосив головуючий Всеволод Князєв.

Він також зазначив, що Верховний суд продовжить розглядати справу Тупицького після перерви. Дата наступного засідання поки не призначена.

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Конституционный суд Украины