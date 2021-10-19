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Справа Труханова: ВАКС призначив 2,6 млн грн застави екс-прокурору

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Одеса, Вівторок 19 жовтня 2021 14:48
Справа Труханова: ВАКС призначив 2,6 млн грн застави екс-прокурору Фото: ВАКС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід ще одному підозрюваному у справі про заволодіння землею в Одесі. Йдеться про екс-прокурора Одеської області Олега Жученка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення ВАКС.

САП просила суд помістити Жученка під варту з альтернативою внесення понад 10 млн грн застави. Однак в суді не підтримали клопотання. Олегу Жученку обрали запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань і застави в розмірі 2 млн 616 тис. грн.

Олег Жученко очолював Одеську обласну прокуратуру з червня 2016 по вересень 2019 року, був звільнений. Саме цей період часу фігурує в досудовому розслідуванні детективів НАБУ.

Слідство встановило причетність до схеми 16 осіб, 10 з них є учасниками злочинної організації, інші - співучасниками скоєння інших злочинів. Серед підозрюваних - одеський мер Геннадій Труханов і колишній прокурор Одеської області Олег Жученко.

За даними слідства, протягом трьох років підозрювані розробили злочинну схему заволодіння грошима місцевого бюджету і землею для її подальшої забудови.

В результаті шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га перейшли у приватну власність. Загальний розмір збитків становить 689 млн грн.

Сім'я екс-прокурора Одеської області на початку 2019 року стала власником квартири на 153 м² в ЖК "Бельетаж", який був зведений забудовником "Будова".

Cам Олег Жученко після звільнення з прокуратури, керував юридичним відділом в цій будівельній компанії. Співзасновник "Будова" Дмитро Дімарський також є підозрюваним у "земельній справі Труханова" і за рішенням ВАКСу повинен заплатити заставу 59 млн грн.

Як повідомлялось, раніше вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. Його підозрюють у привласненні землі в Одесі.

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Генадій Труханов
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