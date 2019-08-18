Справу про стрілянину по позашляховику на кордоні з Румунією передали ДБР

Справа про стрілянину по позашляховику у Чернівецькій області на кордоні передали в Державне бюро розслідувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернівецької області.

Повідомляється, що вночі троє чоловіків рухалися на автомобілі Nissan Patrol в районі кордону з Румунією. Прикордонники намагалися зупинити їх для перевірки на протиправну діяльність, однак авто продовжував рух. Для зупинки позашляховика прикордонники відкрили вогонь, в результаті стрілянини один з пасажирів отримав вогнепальне поранення.

"На місці працює слідчо-оперативна група. Обставини події встановлюються. Справу передано в Державне бюро розслідувань", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Закарпатській області прикордонний наряд зі стріляниною затримав контрабандистів, які намагалися перемістити незаконну партію сигарет. В транспортних засобах прикордонники виявили понад 100 ящиків тютюнових виробів. Контрабандна партія призначалася для вивезення в Угорщину.